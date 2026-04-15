EQS-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 an

EQS-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 an



15.04.2026 / 17:59 CET/CEST

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Heidelberg, 15. April 2026 – Das am 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr 2025/2026 der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) wird nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen voraussichtlich mit einer um Sondereinflüsse bereinigten EBITDA Marge von rund 6,6 % abgeschlossen. Die bisherige Prognose sah eine gegenüber dem Vorjahr (7,1 %) verbesserte bereinigte EBITDA Marge vor.

HEIDELBERG passt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 entsprechend an. Die Anpassung erfolgt auf Grundlage der derzeit vorliegenden Zwischenergebnisse im Zuge der laufenden Erstellung des Konzernjahresabschlusses. Gründe für die Anpassung sind:

• Zeitlich vorgezogene Aufwendungen für neue Geschäftsfelder außerhalb des Kerngeschäfts, insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Defense;

• Nochmals abrupt deutlich abgeschwächte Investitionsbereitschaft unter anderem als Folge des Ende Februar 2026 begonnenen Iran-Konflikts;

• Ein auch im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 ungünstiger Produktmix;

• Sequenziell unveränderte und damit fortwährend belastende Währungseinflüsse.

Nach vorläufigem Stand wird das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025/26 währungsbereinigt erreicht und auch der Auftragseingang konnte den Trend der Abschlussquartale vorangegangener Jahre fortsetzen.

Die endgültigen, geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird HEIDELBERG am 10. Juni 2026 veröffentlichen.

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Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Tel: +49 (0)6222 82-67123

Fax: +49 (0)6222 82-67129

E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Sascha Donat

Tel: +49 (0)6222 82-67120

E-Mail: sascha.donat@heidelberg.com

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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Erläuterung zum erheblichen Kursbeeinflussungspotential:

• Umsatz und Auftragseingang nach vorläufigen Zahlen auf Kurs • Erfolgreicher Start im Bereich Defense • Geopolitische Lage beeinträchtigt operativen Verlauf zum Ende des Geschäftsjahres • Bereinigte EBITDA Marge nach vorläufigen,noch ungeprüften Zahlen für Geschäftsjahr 2025/2026 mit 6,6 % unterhalb der Prognose

Nach dem Stand der vorläufigen Zahlen wird die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) das prognostizierte Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025/26 wäh-rungsbereinigt erreichen. Auch der Auftragseingang konnte den Trend der Abschlussquartale vorangegangener Jahre fortsetzen. Zudem setzt HEIDELBERG seine initiierten Personal- und Effizienzmaßnahmen weiter erfolgreich um und erreicht seine an-gestrebten Geschäftsjahresziele in Bezug auf seine Funktionskosten.

Die bereinigte EBITDA-Marge sieht sich hingegen fortwährender Belastung ausgesetzt und wird nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen voraussichtlich mit rund 6,6 % die prognostizierte Bandbreite nicht erreichen. Anfang Februar wurde im Kontext des Q3‘2025/26-Reports die Jahresprognose für die bereinigte EBITDA-Marge in den un-teren Bereich der prognostizierten Steigerung angepasst. Zum damaligen Zeitpunkt waren die maßgeblichen Gründe vor allem negative Währungseffekte sowie die schwächelnde Investitionsnachfrage als Folge eines zunehmend durch globale Unsicherheit geprägten Makroumfeldes.

Geopolitische Lage beeinträchtigt operativen Verlauf zum Ende des Geschäftsjahres

Die Investitionsnachfrage hat sich mit Start des Iran-Konfliktes am 28. Februar 2026 nochmals abrupt deutlich abgeschwächt –dies im Zusammenspiel mit sequenziell stabilen und somit fortwährend belastenden Währungseinflüssen. Ein im Jahresvergleich eingetrübter Produktmix sowie erste, zeitlich vorgezogene Investitionen in neue, vielversprechende Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts (v.a. Defense) haben auf Basis des aktuellen, vorläufigen Stands gegenüber der ursprünglichen Erwartung zu Geschäftsjahresstart am 1. April 2025 zu einer operativen Ergebnisabweichung geführt, deren Volumen sich insbesondere im März 2026 stark erhöht hat.

Der Aufbau eines zweiten Standbeins führt bei HEIDELBERG zudem über den Bereich HD Advanced Technologies (HDAT) zu vorgezogenen und steigenden Anfangsaufwendungen insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Defense. Damit will das Unternehmen u.a. von dem künftig stark wachsenden Verteidigungsmarkt profitieren.

Die endgültigen, geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird HEIDELBERG am 10. Juni 2026 veröffentlichen.

Über HEIDELBERG

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit mehr als 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter und Systemintegrator die Weiterentwick-lung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen kön-nen.

Aufbauend auf jahrzehntelanger Industrie- und Systemkompetenz erschließt das Unternehmen zudem gezielt neue Märkte in den Bereichen Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur und industrielle Systemlösungen –mit klarer Skalierungskompetenz und attraktiven mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert. www.heidelberg.com

Bild:

HEIDELBERG ist bei Umsatz und Auftragseingang nach vorläufigen Zahlen auf Kurs

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der ge-samtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG Kurfürsten-Anlage 52–60 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0)6222 82-67120 Fax: +49 (0)6222 82-67129 E-Mail: investorrelations@heidelberg.com Internet: www.heidelberg.com ISIN: DE0007314007 WKN: 731400 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2309198

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