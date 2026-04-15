EQS-Adhoc: Insolvenzantrag über das Vermögen der AdCapital AG

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Insolvenzantrag über das Vermögen der AdCapital AG



15.04.2026 / 20:30 CET/CEST

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Vorstand stellt Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit

Waldbronn, 15. April 2026

Der Vorstand der AdCapital AG teilt mit, dass er heute beim zuständigen Amtsgericht Friedberg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft stellen wird.

Dieser Schritt ist unumgänglich, nachdem heute sämtliche Versuche einer Refinanzierung der Gesellschaft endgültig gescheitert sind. Vor dem Hintergrund der gescheiterten Refinanzierung und der Beantragung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Tochtergesellschaft Erich Jaeger GmbH sowie der engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen beiden Gesellschaften ist die Beantragung der Insolvenz rechtlich unvermeidbar.

Der Vorstand geht davon aus, dass ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird und die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft zunächst fortgeführt werden.

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AdCapital AG

Tel. +49 7243 5054150

investorrelations@adcapital.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AdCapital AG Im Ermlisgrund 11 76337 Waldbronn Deutschland Telefon: +49 7243 5054150 Fax: +49 40 2419 0499 410 E-Mail: investorrelations@adcapital.de Internet: www.adcapital.de ISIN: DE0005214506 WKN: 521450 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2309298

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