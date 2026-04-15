EQS-AFR: AGROB Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AGROB Immobilien AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AGROB Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
15.04.2026 / 14:17 CET/CEST
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Hiermit gibt die AGROB Immobilien AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.agrob-ag.de/investor-relations/berichte
15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGROB Immobilien AG
|Münchener Straße 101
|85737 Ismaning
|Deutschland
|Internet:
|www.agrob-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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