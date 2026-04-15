EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
15.04.2026 / 17:37 CET/CEST
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Hiermit gibt die Gigaset AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://www.gst-ag.de/berichte/geschaftsberichte/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gigaset AG
|Frankenstr. 2
|46395 Bocholt
|Deutschland
|Internet:
|www.gst-ag.de
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