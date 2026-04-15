EQS-AFR: MBB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MBB SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MBB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
15.04.2026 / 17:38 CET/CEST
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Hiermit gibt die MBB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort:
https://www.mbb.com/ir/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort:
https://www.mbb.com/ir/finanzberichte.html
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MBB SE
|Kurfürstendamm 188
|10707 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.mbb.com
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