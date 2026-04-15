EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Talanx Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Talanx Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

15.04.2026 / 10:09 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Talanx Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.talanx.com/de/investor_relations/ergebnisse_-_berichte/ergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.talanx.com/en/investor_relations/reporting/reporting

15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Talanx Aktiengesellschaft
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Deutschland
Internet:www.talanx.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2308824 15.04.2026 CET/CEST

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