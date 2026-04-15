EQS-DD: Marinomed Biotech AG: Andreas Grassauer, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.04.2026 / 08:42 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Grassauer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Marinomed Biotech AG
b) LEI
|529900GN3B1EN80XF405
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|ATMARINOMED6
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|14,0 EUR
|357 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|14,0 EUR
|357 Stück
e) Datum des Geschäfts
|13.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
15.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Marinomed Biotech AG
|Hovengasse 25
|2100 Korneuburg
|Österreich
|Internet:
|www.marinomed.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104412 15.04.2026 CET/CEST