EQS-DD: Marinomed Biotech AG: Andreas Grassauer, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.04.2026 / 08:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andreas
Nachname(n):Grassauer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Marinomed Biotech AG

b) LEI

529900GN3B1EN80XF405 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:ATMARINOMED6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
14,0 EUR357 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
14,0 EUR357 Stück

e) Datum des Geschäfts

13.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

15.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Internet:www.marinomed.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104412 15.04.2026 CET/CEST

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