EQS-DD: Marinomed Biotech AG: Eva Prieschl-Grassauer, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.04.2026 / 08:48 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Eva Nachname(n): Prieschl-Grassauer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Marinomed Biotech AG

b) LEI

529900GN3B1EN80XF405

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: ATMARINOMED6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 14,0 EUR 357 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 14,0 EUR 357 Stück

e) Datum des Geschäfts

13.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

15.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Marinomed Biotech AG Hovengasse 25 2100 Korneuburg Österreich Internet: www.marinomed.com

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