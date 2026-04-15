EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Georg Lörz, Zuteilung von Aktien im Rahmen eines Vorstandsvergütungsprogramms, aus dem Bestand eigener Aktien der Gesellschaft



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.04.2026 / 14:21 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Georg Nachname(n): Lörz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Villeroy & Boch AG

b) LEI

529900NK4WP5QSWI8X50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007657231

b) Art des Geschäfts

Zuteilung von Aktien im Rahmen eines Vorstandsvergütungsprogramms, aus dem Bestand eigener Aktien der Gesellschaft

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 18,4400 EUR 66.734,36 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 18,4400 EUR 66.734,3600 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Internet: www.villeroy-boch.de

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