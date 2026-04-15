EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Georg Lörz, Zuteilung von Aktien im Rahmen eines Vorstandsvergütungsprogramms, aus dem Bestand eigener Aktien der Gesellschaft

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.04.2026 / 14:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Georg
Nachname(n):Lörz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Villeroy & Boch AG

b) LEI

529900NK4WP5QSWI8X50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007657231

b) Art des Geschäfts

Zuteilung von Aktien im Rahmen eines Vorstandsvergütungsprogramms, aus dem Bestand eigener Aktien der Gesellschaft

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
18,4400 EUR66.734,36 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
18,4400 EUR66.734,3600 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Internet:www.villeroy-boch.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

104420 15.04.2026 CET/CEST

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