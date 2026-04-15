EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Georg Lörz, Zuteilung von Aktien im Rahmen eines Vorstandsvergütungsprogramms, aus dem Bestand eigener Aktien der Gesellschaft
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.04.2026 / 14:21 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Georg
|Nachname(n):
|Lörz
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Villeroy & Boch AG
b) LEI
|529900NK4WP5QSWI8X50
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007657231
b) Art des Geschäfts
|Zuteilung von Aktien im Rahmen eines Vorstandsvergütungsprogramms, aus dem Bestand eigener Aktien der Gesellschaft
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|18,4400 EUR
|66.734,36 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|18,4400 EUR
|66.734,3600 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Villeroy & Boch AG
|Saaruferstraße 1-3
|66693 Mettlach
|Deutschland
|Internet:
|www.villeroy-boch.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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