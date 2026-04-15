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ACE & Company schließt Q1 2026 Fundraising über Plan mit 228 Millionen Dollar an neuen Zusagen ab



15.04.2026 / 08:20 CET/CEST

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GENEVA, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- ACE & Company (ACE) gab heute wichtige Meilensteine bei der Mittelbeschaffung für zwei Flaggschiff-Fonds im ersten Quartal 2026 bekannt, die zusammen 228 Millionen US-Dollar an neuen Kapitalzusagen einbrachten. Dies entspricht ca. 12 % des gesamten verwalteten Vermögens, was in einer Zeit erheblicher Marktvolatilität und erhöhter geopolitischer Unsicherheit erreicht wurde.

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ACE Secondary Investments VIII schloss mit einem Volumen von 85 Mio. USD ab, was einer Steigerung von 66 % gegenüber dem vorherigen Jahrgang entspricht. Der Fonds baut auf der LP-geführten Secondary-Strategie von ACE auf und zielt auf erfahrene Private-Equity-Portfolios mit attraktiven Abschlägen ab, wobei der Schwerpunkt auf kurzfristiger Cash-Generierung und beschleunigten Ausschüttungen liegt. Die Schließung erfolgt vor dem Hintergrund eines günstigen Sekundärmarktes, der durch ein hohes Niveau des nicht realisierten Nettoinventarwerts (NAV) von Private-Equity-Anlagen, verlängerte Haltefristen und eine wachsende Nachfrage nach Liquidität gekennzeichnet ist.

ACE Independent Sponsors IV schloss seinen ersten Abschluss mit 143 Millionen Dollar ab und baute damit auf dem Schwung des vorherigen Fonds auf. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen des unteren Mittelstandes in den Vereinigten Staaten und Westeuropa, wobei er auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit deutlichen operativen Vorteilen abzielt. Es profitiert von einem stark fragmentierten und weniger wettbewerbsintensiven Marktsegment, das disziplinierte Einstiegsbewertungen, einen eigenen Dealflow und ein hohes Wertschöpfungspotenzial ermöglicht.

Adam Said, Vorsitzender und Mitbegründer von ACE & Company, kommentierte: "In Zeiten der Marktvolatilität ziehen sich die Anleger nicht von ihrer Überzeugung zurück, sondern konzentrieren sie auf Qualitätsanlagen. Diese Kapitalbeschaffung spiegelt das anhaltende Vertrauen unserer Investorengemeinschaft wider und versetzt uns in eine gute Ausgangsposition für den Einsatz von Kapital in einer Zeit, in der disziplinierte Investoren erhebliche Werte schaffen können. Wir freuen uns nun darauf, dieses Kapital mit Bedacht zu investieren und unsere Beziehungen zu Investoren und Partnern im Laufe des Jahres weiter auszubauen."

Über ACE & Company

ACE & Company ist eine globale Investmentgruppe, die sich auf private Märkte konzentriert, mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2,0 Milliarden Dollar und über 20 Jahren Investmenterfahrung. Das Unternehmen investiert in drei Kernstrategien - Venture, Independent Sponsors und Secondaries - und bietet so ein diversifiziertes Engagement und differenzierte Renditechancen über den gesamten Lebenszyklus der Privatmärkte. ACE & Company hat seinen Hauptsitz in Genf und verfügt über Niederlassungen in Zürich, London, New York und Kairo.

Medienkontakt:

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ACE & Company SA | Rue du Rhône 30 | 1204 Genf | Schweiz

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