EQS-News: Datacenter-Folgeaufträge: technotrans übertrifft Vorjahresvolumen bereits im ersten Halbjahr 2026

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Datacenter-Folgeaufträge: technotrans übertrifft Vorjahresvolumen bereits im ersten Halbjahr 2026



15.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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Datacenter-Folgeaufträge: technotrans übertrifft Vorjahresvolumen bereits im ersten Halbjahr 2026

Folgeaufträge für Coolant Distribution Units (CDU) im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich

Auftragsdynamik übertrifft bereits im ersten Halbjahr 2026 das Gesamtvolumen des Vorjahres

Starke Nachfrage bestätigt Position im Fokusmarkt Energy Management

Sassenberg, 15. April 2026 – Die technotrans SE hat weitere Folgeaufträge für Flüssigkeitskühlsysteme in Datacentern gewonnen und baut ihre Marktposition weiter aus. Das Volumen liegt im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Thermomanagement-Spezialist liefert Coolant Distribution Units (CDU) zur effizienten Kühlung leistungsstarker Serverinfrastrukturen.

Die Folgeaufträge bestätigen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem etablierten Großkunden aus dem Bereich der Datacenter-Ausstattung. Gleichzeitig festigt technotrans seine Position in diesem Markt. Das bestehende und neu akquirierte Auftragsvolumen übertrifft voraussichtlich bereits im ersten Halbjahr 2026 das Gesamtvolumen des Vorjahres und unterstreicht die anhaltend hohe Wachstumsdynamik in diesem Marktsegment.

Dynamischer Ausbau im Datacenter-Segment

„Diese Aufträge zeigen, was technotrans besonders auszeichnet“, sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. „Mit unserer Kernkompetenz Thermomanagement lösen wir komplexe Kundenanforderungen im dynamischen Datacenter-Umfeld und können diese entsprechend skalieren.“

Die Nachfrage nach leistungsfähigen Kühllösungen in Datacentern wächst weltweit mit hoher Dynamik. Insbesondere Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz erhöhen die Leistungsdichte von IT-Infrastrukturen deutlich und treiben den Bedarf an effizienten Flüssigkeitskühlsystemen.

Flüssigkeitskühlung als Schlüsseltechnologie

Die eingesetzten CDUs übernehmen die zentrale Verteilung des Kühlmediums innerhalb moderner Datacenter-Architekturen. Sie ermöglichen eine präzise, skalierbare und energieeffiziente Temperaturregelung und erfüllen damit die steigenden Anforderungen aktueller Hochleistungsprozessoren.

Flüssigkeitskühlung etabliert sich zunehmend als Schlüsseltechnologie in Datacentern, da klassische Luftkühlung an physikalische Grenzen stößt. Vor allem durch den Einsatz rechenintensiver KI-Anwendungen gewinnt effizientes Thermomanagement weiter an Bedeutung. Dieser strukturelle Technologiewandel eröffnet technotrans langfristige Wachstumschancen in einem attraktiven Zukunftsmarkt.

Strategie Ready for Growth zahlt sich aus

Der Auftrag ist dem Fokusmarkt Energy Management zuzuordnen - einem zentralen Wachstumstreiber der Konzernstrategie Ready for Growth. technotrans ist mit seinem technologischen Know-how und seiner globalen Präsenz sehr gut positioniert, um die steigende Nachfrage nachhaltig zu bedienen und weiteres Wachstum zu realisieren.

Zur weiteren Skalierung investiert technotrans gezielt in den Ausbau seiner Kapazitäten. Am Standort Sassenberg ist ein neues Werk mit einer Produktions- und Logistikfläche von mehr als 17.000 m² geplant. Damit schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, um zukünftiges Wachstum effizient abzubilden und zusätzliche Marktpotenziale zu erschließen.

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE:

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. €.



Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

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