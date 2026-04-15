EQS-News: Die letzten Qualifikationsrunden für die Games of the Future 2026 finden im Juni dieses Jahres in Astana statt

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Die letzten Qualifikationsrunden für die Games of the Future 2026 finden im Juni dieses Jahres in Astana statt



15.04.2026 / 07:50 CET/CEST

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Bei den Phygital Contenders 2026 Astana treten Elite-Teams aus aller Welt gegeneinander an, um sich die letzten Startplätze für das innovativste Sportereignis der Welt zu sichern, bei dem physischer Sport auf Wettkampf-Gaming trifft.

DUBAI, VAE, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Der Wettlauf um die Games of the Future 2026 geht in die letzte Runde, nachdem Phygital International die vollständige Liste der Teams und Athleten bekannt gegeben hat, die bei den Phygital Contenders 2026 Astana antreten werden. Hier treffen einige der besten Phygital-Talente aus ganz Europa, Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien aufeinander.

Phygital Football athletes competing at GOTF 2025

Das Turnier findet vom 10. bis 15. Juni 2026 statt und wird die führenden Teams aus den Bereichen Phygital Football, Phygital Basketball und Phygital Dancing zusammenbringen, die alle das Ziel verfolgen, sich für die Games of the Future 2026 (GOTF 2026) zu qualifizieren, wo sie um weltweiten Ruhm und einen Anteil am Preisgeld von über 4 Millionen US-Dollar kämpfen werden.

Da es um die Qualifikation geht und nur eine begrenzte Anzahl an Startplätzen zur Verfügung steht, wird Astana Schauplatz einiger der bisher spannendsten und umkämpftesten Begegnungen im gesamten Phygital-Kalender sein. Die anreisenden Teams haben sich bereits in den regionalen Turnierserien Phygital Origins und Phygital Rivals behaupten können, aber nur wenige Auserwählte werden sich qualifizieren, um diesen Sommer bei den Games of the Future 2026 auf der internationalen Bühne anzutreten – was den Einsatz in jedem einzelnen Spiel und bei jeder einzelnen Performance zusätzlich erhöht.

Die Teams werden in allen drei Disziplinen im typischen Phygital-Format der Games of the Future gegeneinander antreten, bei dem digitales Gameplay mit physischer Live-Performance zu einem einzigen Wettkampfkonzept kombiniert wird.

Im Phygital Football, einer der beliebtesten Disziplinen, wird ein starkes internationales Teilnehmerfeld antreten, darunter Teams wie KMF Titograd aus Montenegro, das mit einer offenen Rechnung zurückkehrt, nachdem es im vergangenen Jahr nur knapp den Einzug in die GOTF 2025 verpasst hatte, ebenso wie Teams wie Lahore Athletics, das zum ersten Mal den weiten Weg aus Pakistan antritt, und eines der erfolgreichsten Liga Fut7-Teams Brasiliens, OEASTE SP. Sie alle sind bereit, in einem spannenden Showdown um die Qualifikation zu kämpfen.

Im Phygital Basketball tritt Valencia Basket 3x3, Sieger des Phygital Rivals Spain, als eines der neuen Phygital-Teams an, die man im Auge behalten sollte. Als Vertreter des professionellen 3x3-Teams der Stadt werden sie gegen starke Gegner antreten, darunter Boca, das offizielle 3x3-Team von Boca Juniors aus Argentinien, sowie den serbischen 3x3-Meister von 2025, Vozdovac, um sich ihren Platz bei den Spielen zu sichern.

Phygital Dancing hingegen vereint Rhythmus, Präzision und körperliche Ausdauer und präsentiert ein wahrhaft internationales Teilnehmerfeld aus aller Welt, darunter etablierte Namen wie den in Brasilien lebenden GOTF 2025-Zweitplatzierten Tiago Silva und den in den Niederlanden lebenden Dion Visser, aber auch aufstrebende Talente wie die in Armenien lebende Lala Geborgyan und Jose Campos aus Peru, die alle um die letzten Plätze auf der globalen Bühne im Spätsommer dieses Jahres kämpfen werden.

„Diese zweite Ausgabe der Phygital Contenders spiegelt den Erfolg des von uns eingeschlagenen Weges wider", so John Hewitt, Leiter für internationales Marketing und Kommunikation bei Phygital International. „Ein derart wettbewerbsintensives und vielfältiges Teilnehmerfeld, das sowohl aus wiederkehrenden Teams als auch aus neuen Herausforderern besteht, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir den richtigen Kurs eingeschlagen haben. Während die Teams diesen Sommer um ihren Platz bei den Games of the Future in Astana kämpfen, wird deutlich, dass das Ökosystem nicht nur wächst, sondern mit jeder Saison auch wettbewerbsfähiger wird."

Während sich Astana auf die Ausrichtung der Games of the Future 2026 vorbereitet, bieten die Qualifikationsrunden eine erste Gelegenheit, die Rolle der Stadt als Dreh- und Angelpunkt des globalen Phygital-Kalenders zu präsentieren.

Alibek Khassenov, Leiter der Direktion für die Games of the Future 2026, erklärte: „Die Phygital Contenders 2026 Astana sind ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu den Games of the Future in diesem Sommer und bieten die Gelegenheit, Kasachstans Bestreben, eine Vorreiterrolle im Bereich der Innovation im Sport einzunehmen, zu demonstrieren. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Partnern die weltbesten Phygital-Athleten willkommen zu heißen und das weitere Wachstum dieses dynamischen Formats zu unterstützen."

Parallel zur Bekanntgabe des Teilnehmerfelds für die Phygital Contenders 2026 Astana wurden auch die ersten Teams für die Games of the Future 2026 im Phygital Shooter bekannt gegeben. Darunter befinden sich neue Herausforderer wie das südafrikanische Team Hybrids und das spanische Team Klan Pedrajas, die gemeinsam mit dem amtierenden Meister xGoat das aus acht Teams bestehende Teilnehmerfeld in Astana bilden werden.

Die Games of the Future 2026 (29. Juli – 9. August) werden verschiedene Phygital- und E-Sport-Disziplinen vereinen, darunter Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter und Phygital Fighting, aber auch spannende E-Sport-Wettbewerbe wie MOBA auf PC und Mobilgeräten sowie Battle Royale.

Als Höhepunkt im globalen Phygital-Kalender werden bei den GOTF 2026 voraussichtlich mehr als 900 Teilnehmer aus über 50 Ländern zusammenkommen, um die Zukunft des Sports weiter zu gestalten, indem digitale Wettkämpfe und körperliche Leistungen in einem Wettbewerbsrahmen vereint werden.

Die vollständige Teilnehmerliste der Phygital Contenders 2026 Astana sowie eine Übersicht über die Ranglisten aller Phygital-Disziplinen finden Sie hier.

Um über die neuesten Nachrichten zu den Phygital Contenders 2026 Astana und den Games of the Future 2026 auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie bitte die offizielle Website. Fans können über die offizielle OTT-Plattform das gesamte Geschehen bei den Phygital Contenders 2026 Astana live verfolgen (und die Höhepunkte der GOTF 2025 noch einmal erleben): tv.gofuture.games.

Hinweise für die Redaktion:

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Medienvertreter, die an einer Berichterstattung über die Phygital Contenders 2026 Astana und/oder die Games of the Future 2026 interessiert sind, können sich in Kürze um eine Akkreditierung bewerben. Die aktuellsten Informationen finden Sie im Medienzentrum auf der Website der GOTF2026.

Informationen zu den Games of the Future (GOTF):

Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der die physische und die digitale Welt zusammengeführt werden und die als Höhepunkt des Phygital-Sports gilt. Das Turnier bringt die nächste Generation von Phygital Sporting Heroes aus aller Welt zusammen, um sich in verschiedenen Phygital-Disziplinen und -Challenges zu messen. Die Games of the Future 2025 fanden in Abu Dhabi statt, die Games of the Future 2026 werden in Astana ausgetragen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://gofuture.games/

Informationen zu Phygital International (PI):

Phygital International ist der Förderer des Phygital-Sports weltweit und konzentriert sich auf die Innovation und Neudefinition des Sports. Phygital International ist Verwalter sowie Rechteinhaber der Games of the Future und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://Phygitalinternational.com oder kontaktieren Sie uns unter: press@phygitalinternational.com

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Phygital Basketball athletes competing at GOTF 2025

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