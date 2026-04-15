EQS-News: Doubleview Gold Corp. gibt Einreichung des technischen Berichts mit vorläufiger wirtschaftlicher Bewertung des Hat-Projekts bekannt

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Doubleview Gold Corp. gibt Einreichung des technischen Berichts mit vorläufiger wirtschaftlicher Bewertung des Hat-Projekts bekannt



15.04.2026 / 21:19 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 15. April 2026) - Doubleview Gold Corp. (TSXV: DBG) (OTCQB: DBLVF) (FSE: 1D4) ("Doubleview" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es den unabhängigen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment of the Hat Polymetallic Project, British Columbia, Canada" (der "technische Bericht") auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht hat. Er kann auch auf der Website des Unternehmens unter www.doubleview.ca eingesehen werden. Der technische Bericht bestätigt die positiven Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA") für das zu 100% unternehmenseigene polymetallische Porphyrprojekt Hat ("Hat" oder das "Projekt") im Nordwesten von British Columbia. Die Bewertung wurde am 2. März 2026 veröffentlicht und am 23. März 2026 präzisiert.

Die PEA belegt eine solide Wirtschaftlichkeit für das Hat-Projekt mit den folgenden Merkmalen:

Kapitalwert (Net Present Value, NPV):

NPV nach Steuern (5%) von 6,73 Milliarden C$ und eine IRR (Internal Rate of Return, interner Zinsfuß) von 23% zu Konsens-Metallpreisen

NPV nach Steuern (5%) von 13,53 Milliarden C$ und eine IRR von 39% zu Spot-Metallpreisen

NPV einschließlich Scandium und der zugehörigen Verarbeitungsanlage:

NPV nach Steuern (5%) von 7,27 Milliarden C$ und eine IRR von 19% zu Konsens-Metallpreisen

NPV nach Steuern (5%) von 14,85 Milliarden C$ und eine IRR von 32% zu Spot-Metallpreisen

Es wurden drei Verarbeitungsszenarien analysiert: Szenario A1 (A1), ein Cu-Au-Ag-Co-Flotations-Basisszenario auf Grundlage der in den bisherigen Tests erzielten Gewinnungsraten1, Szenario A2 (A2), dasselbe Basisszenario unter Verwendung erwarteter Gewinnungsraten1, und Szenario B (B), ein Cu-Au-Ag-Co-Flussschema mit einem zusätzlichen hydrometallurgischen Kreislauf und einem Scandium-Gewinnungskreislauf. Die Ergebnisse zeigen, dass das Projekt auch ohne die Scandium-Komponente finanziell attraktiv ist.

Highlights:

Robuste Wirtschaftlichkeit des Projekts: Die PEA zeigt einen hochmargenfähigen Betrieb mit einem NPV nach Steuern (5%) von 4,96 Mrd. C$ (A1), 6,73 Mrd. C$ (A2) oder 7,27 Mrd. C$ (B) und einer IRR von 19% (A1), 23% (A2) oder 19% (B) zu Metallpreisen auf Basis des Analystenkonsens2. Unter Verwendung eines Spotpreis-Szenarios3, erzielt das Projekt einen überzeugenden NPV nach Steuern (5%) von 11,05 Milliarden C$ (A1), 13,53 Milliarden C$ (A2) oder 14,85 Milliarden C$ (B) und eine IRR von 34% (A1), 39% (A2) oder 32% (B).

Sensitivitäts-Highlight: Die Projektwirtschaftlichkeit weist die größte Sensitivität gegenüber den allgemeinen Metallpreisen auf. Der NPV (5%) liegt bei einer Veränderung der Preise aller Metalle um ±20% zwischen 3,2 Mrd. C$ und 10,2 Mrd. C$ (IRR: 14-32%). Selbst unter zusätzlichen Sensitivitätsannahmen von +20% CAPEX und +20% OPEX, zusätzlich zu einem bereits im Basisszenario enthaltenen Risikopuffer von 25%, erzielen alle Szenarien eine IRR von 16% oder mehr. Szenario B bietet darüber hinaus ein zusätzliches Potenzial bezüglich Scandiumoxid mit einem NPV (5%) von 6,5 Milliarden C$ bis 8,1 Milliarden C$ (IRR: 18%-20%) bei einer Metallpreisvariation von ±40%.

Größe und Lebensdauer: Der Minenplan sieht eine Lebensdauer von über 25 Jahren bei einer Verarbeitungsrate von 120.000 Tonnen pro Tag vor, gestützt auf eine Ressourcenbasis von 609 Mt mit 0,43% CuEq4 in den Kategorien "Gemessen" und "Angezeigt" sowie 503 Mt mit 0,41% CuEq4 in der Kategorie "Abgeleitet".

Hochleistungsproduktionsprofil B: Dieses Projekt ist als konventioneller großflächiger Tagebaubetrieb geplant und kann voraussichtlich durchschnittlich über 74 kt Kupfer, 254 koz Gold, 376 koz Silber und 2,7 kt Kobalt pro Jahr in den ersten 10 Jahren produzieren, mit einer durchschnittlichen Lebensdauerproduktion der Mine (LOM) von 67,6 kt Cu, 217 koz Au, 348 koz Ag, 2,5 kt Co und 128 Tonnen Scandiumoxid pro Jahr. (HINWEIS: Auf der Grundlage der veröffentlichten Produktion von Kobaltminen in Nordamerika von ca. 3.800 bis 4.000 Tonnen im Jahr 2024 (Natural Resources Canada; U.S. Geological Survey) entspricht die prognostizierte Kobaltproduktion schätzungsweise 69% des derzeitig in der Region abgebauten Kobalts).

Strategische Bedeutung für kritische Mineralien: Das Projekt positioniert sich als primäre Quelle für Kupfer, Scandium und Kobalt in Nordamerika. Mit ungefähr 2,42 Milliarden lb Kupfer, 80 Millionen lb Kobalt und 2.415 Tonnen Scandiumoxid5 in den Kategorien "Gemessen" und "Angezeigt", stellt dieses Projekt eine wichtige Entdeckung kritischer Mineralien dar.

Stabile und unterstützende Gerichtsbarkeit: Das Projekt liegt in einem erstklassigen Bergbaugebiet in British Columbia und profitiert von einem stabilen regulatorischen Umfeld. Das Unternehmen verpflichtet sich, in respektvoller Weise mit den lokalen First Nations in Kontakt zu treten und positive sowie konstruktive Beziehungen aufzubauen, während das Projekt voranschreitet.

Katalysator für die Entwicklung: Die PEA dient als technische Grundlage für einen unmittelbaren Übergang zu einer Pre-Feasibility-Studie (PFS) und bietet eine klare Agenda für Vorarbeiten und Genehmigungsverfahren in den Jahren 2026 und 2027.

Farshad Shirvani, President und CEO von Doubleview Gold Corp., merkte an: "Die Einreichung des vollständigen technischen PEA-Berichts untermauert die im März skizzierte solide Wirtschaftlichkeit. Mit einem NPV nach Steuern (5%) von bis zu 7,27 Mrd. C$ zu Konsenspreisen und bis zu 14,85 Mrd. C$ zu Spotpreisen ist das Hat-Projekt unserer Meinung nach ein Tier-1-Asset. Es handelt sich um ein groß angelegtes, langfristig rentables Polymetall-Projekt in einer erstklassigen Region mit hohem Potenzial für kritische Metalle wie Kupfer, Scandium und Kobalt. Wir freuen uns darauf, diesen strategischen Vermögenswert bis zur Pre-Feasibility-Studie voranzutreiben und gleichzeitig das Kupfer-, Gold-, Scandium- und Kobaltpotenzial weiter zu erschließen."

Das Unternehmen warnt, dass die PEA vorläufiger Natur ist und Schätzungen für Mineralressourcen beinhaltet, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anstellen zu können, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren. Es besteht keine Gewissheit, dass die PEA umgesetzt werden kann. Mineralressourcen, die nicht als Mineralreserven ausgewiesen sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Qualifizierte Personen

Der technische Bericht wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects – erstellt. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von den folgenden qualifizierten Personen überprüft und genehmigt, die jeweils für ihre spezifischen Bereiche des technischen Berichts verantwortlich waren.

Tomasz Wawruch – Geologie und Schätzung der Mineralressourcen

Shervin Teymouri – Bergbautechnik, Kapital- und Betriebskostenschätzungen, Finanzanalysen

Andrew Carter – Metallurgische Tests, Gewinnungsannahmen und Prozessmetallurgie

Andre de Ruijter – Prozessdesign, Anlagentechnik und Prozesskapital- sowie Betriebskosten

Franky Li – Abraummanagement und Planung von Abraumlagern

Jayesh Rami – Standortinfrastruktur, Bauarbeiten, Zufahrtsstraßen und Hilfsanlagen

Doubleview erkennt an, dass sich das Projekt auf dem traditionellen Gebiet der Tahltan Nation und der Taku River Tlingit First Nation befindet. Das Unternehmen weiß um ihre Beziehung zu Land und Gewässern sowie um ihre Verantwortung und erkennt diese an. Doubleview verpflichtet sich zu einem respektvollen, transparenten und kontinuierlichen Dialog mit den First Nations und lokalen Gemeinschaften, deren Territorien sich mit dem Projektgebiet und den Zugangsrouten überschneiden, wobei der Schwerpunkt auf dem Schutz von Wasser und Umwelt sowie der Förderung einer verantwortungsvollen Entwicklung liegt.

Den Lesern wird empfohlen, den vollständigen technischen Bericht auf der Website des Unternehmens unter www.doubleview.ca und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu lesen. Darin sind alle Informationen, Annahmen, Risiken, Sensitivitäten und Einschränkungen aufgeführt.

Über die Doubleview Gold Corp.

Die Doubleview Gold Corp, ein Unternehmen zur Erkundung und Erschließung von Mineralressourcen, hat ihren Sitz im kanadischen Vancouver, British Columbia, und wird an der TSX Venture Exchange (TSXV: DBG), der OTCQB (DBLVF), der Berliner Börse (GER: A1W038) und der Frankfurter Börse (1D4) öffentlich gehandelt. Doubleview identifiziert, erwirbt und finanziert Edel- und Basismetall-Explorationsprojekte in Nordamerika, insbesondere in British Columbia. Das Unternehmen schafft für seine Aktionäre einen Mehrwert durch den Erwerb und die Erkundung von hochwertigen Gold-, Kupfer-, Kobalt-, Scandium- und Silberliegenschaften – zusammengefasst kritische Mineralien – und die Anwendung fortschrittlicher, moderner Erkundungsmethoden. Doubleviews Portfolio an strategischen Liegenschaften sorgt für Diversifizierung und mindert das Investitionsrisiko.

Im Namen des Vorstandes,

Farshad Shirvani

President und CEO

Im Namen des Vorstandes,

Farshad Shirvani, President und Chief Executive Officer

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