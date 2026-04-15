EQS-News: Duck Creek wird in der PEAK Matrix® 2025 der Everest Group für die Orchestrierung des Underwritings als führend eingestuft

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Duck Creek wird in der PEAK Matrix® 2025 der Everest Group für die Orchestrierung des Underwritings als führend eingestuft



15.04.2026 / 15:50 CET/CEST

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Everest Group hebt die einheitliche Underwriting-Architektur von Duck Creek, die KI-gesteuerte Entscheidungsintelligenz und die Spitzenwerte bei der Kundenzufriedenheit bei globalen P&C-Versicherern hervor

BOSTON, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) und der allgemeinen Versicherung definiert, wurde in der Everest Group Underwriting Orchestration for Property and Casualty P&C Insurance Products PEAK Matrix® Assessment 2025 als Leader positioniert. Die Anerkennung spiegelt Duck Creeks starken Einfluss auf den Markt, seine Vision und seine Fähigkeiten bei der Bereitstellung von End-to-End-Underwriting-Orchestrierung über globale Carrier-Segmente hinweg wider.

Duck Creek, the global intelligent solutions provider defining the future of property and casualty (P&C) and general insurance

Laut dem Bericht ist Duck Creek einer der führenden Anbieter unter 24 weltweit untersuchten Anbietern von Underwriting-Technologie. Die Everest Group bewertete die Anbieter nach ihrer Marktwirkung, einschließlich der Akzeptanz und des erzielten Nutzens, sowie nach ihrer Vision und ihren Fähigkeiten in Bezug auf technologische Raffinesse, Flexibilität, Geschäftsmodell und Support.

Die Everest Group hob hervor, dass die Underwriting-Funktionalität von Duck Creek tief in die Komponenten Policy, Rating und Clarity integriert ist und den gesamten Lebenszyklus von der Antragserfassung über die Angebotserstellung bis hin zum Abschluss und der Betreuung innerhalb eines einzigen Ökosystems abdeckt. Der Bericht zitiert auch Duck Creeks aktive Entwicklung von KI-gestützten Verbesserungen in den Bereichen Underwriting-Priorisierung, Risiko-Scoring, Klassifizierung, Entscheidungsintelligenz und Dokumentenverarbeitung, die mit den Zielen der Anbieter für eine durchgängige Bearbeitung, Triage und Angebotsoptimierung abgestimmt sind.

„Duck Creek bietet eng integrierte Underwriting-Workflows über Policen-, Tarifierungs- und Datenmodule hinweg, die es den Anbietern ermöglichen, den gesamten Lebenszyklus von der Antragserfassung über die Angebotserstellung bis hin zum Abschluss und der Betreuung innerhalb eines einzigen Ökosystems zu verwalten", so Aurindum Mukherjee, Practice Director, Everest Group. „Die kontinuierlichen Investitionen in KI-gesteuerte Priorisierung, Risikobewertung, Entscheidungsintelligenz und Dokumentenverarbeitung sowie ein ausgereiftes Insurtech-Partner-Ökosystem helfen den Versicherern, die direkte Bearbeitung zu beschleunigen und die Effizienz von der Einreichung bis zum Angebot zu verbessern. Nachgewiesene Implementierungen in verschiedenen Segmenten von Versicherungsunternehmen und eine starke Käufervalidierung in Bezug auf die Breite der Plattform, die Unternehmensreife und die betriebliche Auswirkung haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen in der Everest Group's Underwriting Orchestration for Property and Casualty (P&C) Insurance - Products PEAK Matrix® Assessment 2025 als Leader anerkannt wurde."

Darüber hinaus wurde das starke Partner-Ökosystem von Duck Creek mit vorzertifizierten Konnektoren und Plug-and-Play-Zugang zu Dienstleistungen von Drittanbietern hervorgehoben, die die Einführungszeit verkürzen und die Markteinführung beschleunigen. Die Everest Group würdigte auch die etablierte Präsenz von Duck Creek bei Tier-1- bis Tier-3-Carriern, einschließlich großer kommerzieller Carrier, regionaler Versicherer und Managing General Agents (MGAs), mit Implementierungen in Nordamerika, EMEA und APAC.

Die Orchestrierung des Underwritings gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die Anbieter von der individuellen Anpassung der Policenverwaltung zu Orchestrierungsschichten übergehen, die die Annahme von Anträgen, die Anreicherung, die Sichtung, das Fallmanagement, die Integration der Preisgestaltung, die Zusammenarbeit und die Auditierbarkeit vereinheitlichen. Die Everest Group schätzt den weltweiten Markt für Underwriting-Technologien auf 5 bis 10 Milliarden Dollar im Jahr 2025, mit einer CAGR von 12,5 Prozent, was die strategische Bedeutung von modernen Underwriting-Plattformen unterstreicht.

Duck Creek verstärkt seine Führungsposition zudem durch die Auszeichnung im „2026 Voice of the Customer Report for Insurance Customer Experience Orchestration Platforms (CXOPs)" der Everest Group mit einer Gesamtzufriedenheitsnote von 7,1, womit das Unternehmen andere Anbieter von Kernsystemen und den Marktdurchschnitt von 6,94 übertrifft. Die Kunden nannten Duck Creeks Stärken in der nahtlosen Implementierung, der tiefen Integration in die Kernsysteme und der unternehmensweiten Skalierbarkeit als Hauptgründe für den Erfolg. Diese Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit von Duck Creek, nicht nur modernes Underwriting zu betreiben, sondern auch differenzierte, durchgängige Kundenerlebnisse zu liefern, die messbare Auswirkungen auf das Geschäft der Versicherer haben.

„Die Ernennung zum Leader in der PEAK-Matrix-Bewertung der Everest Group für Underwriting Orchestration Products und die Anerkennung für die Kundenerfahrung in der CXOP-Analyse der Everest Group (Voice of the Customer) spiegeln die Fortschritte wider, die wir bei den Versicherern auf der ganzen Welt machen", so Hardeep Gulati, Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies. „Das Underwriting ist für jeden Versicherer das Herzstück der Rentabilität. Versicherer brauchen mehr als Workflow-Automatisierung. Sie benötigen eine intelligente Orchestrierung, die Daten, Entscheidungsfindung und Ausführung über den gesamten Lebenszyklus von Richtlinien miteinander verbindet. Unsere Plattform vereint Kernsysteme, KI-gesteuerte Erkenntnisse und ein offenes Ökosystem, so dass Anbieter schneller agieren, bessere Risikoentscheidungen treffen und außergewöhnliche Kundenerlebnisse in großem Umfang bieten können."

Eine lizenzierte Kopie des Berichts Everest Group Underwriting Orchestration for Property and Casualty P&C Insurance Products PEAK Matrix Assessment 2025 kann hier heruntergeladenwerden.

Informationen zu Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfall- sowie der allgemeinen Versicherungsbranche definiert. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und immergrüne Operationen durchzuführen. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung, und wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen da sein sollten, wo und wie sie sie am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket erhältlich, und alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen - LinkedIn und X.

Haftungsausschluss

Lizenzierte Auszüge aus den PEAK Matrix® Reports der Everest Group können von lizenzierten Dritten zur Verwendung in ihren eigenen Marketing- und Werbeaktivitäten und Begleitmaterialien verwendet werden. Ausgewählte Auszüge aus den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group stellen nicht notwendigerweise den vollständigen Kontext unserer Forschung und Analyse dar. Alle Untersuchungen und Analysen, die von den Analysten der Everest Group durchgeführt werden und in den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group enthalten sind, sind unabhängig und keine Organisation hat eine Gebühr gezahlt, um aufgeführt zu werden oder um ihr Ranking zu beeinflussen. Die vollständige Studie und weitere Informationen zu unserer Methodik finden Sie unter Everest Group PEAK Matrix® Reports.

Medienkontakte Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

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