EQS-News: Encavis stärkt finanzielle Flexibilität durch erfolgreiche Refinanzierung der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung

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Encavis stärkt finanzielle Flexibilität durch erfolgreiche Refinanzierung der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung



15.04.2026 / 14:01 CET/CEST

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Corporate News

Encavis stärkt finanzielle Flexibilität durch erfolgreiche Refinanzierung der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung

Hamburg, 15 April 2026 – Encavis, ein next‑generation Independent Power Producer (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat die Refinanzierung der Finanzverbindlichkeiten auf Ebene der Encavis GmbH erfolgreich abgeschlossen. Damit stärkt das Unternehmen seine Kapitalstruktur und schafft die Grundlage für den weiteren Ausbau seines Portfolios an Erneuerbaren Energien.

Die Refinanzierung umfasst ein Investment-Grade geratetes US Private Placement im Volumen von 485Mio.Euro, das bei ausgewählten institutionellen Investoren platziert wurde, eine syndizierte Kreditfazilität in Höhe von rund 1,4Mrd.Euro sowie weitere bilaterale Avalkreditlinien. Mit dem US Private Placement hat Encavis erstmals den Markt für Privatplatzierungen im nordamerikanischen Raum erschlossen und damit sowohl die Finanzierungsbasis bei institutionellen Anlegern als auch das Fälligkeitsprofil der Unternehmensverbindlichkeiten erweitert. Die Transaktion wurde Ende Februar 2026 gepreist; KKR Capital Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und CIBC Capital Markets fungierten als Berater und Arrangeure.

Die syndizierte Kreditfazilität umfasst ein endfälliges Darlehen sowie eine revolvierende Kreditfazilität, welche Encavis Flexibilität gibt, um die robuste Projektpipeline sowie die laufende Akquisitionstätigkeit umzusetzen. Das Refinanzierungspaket wurde von einer breit aufgestellten internationalen Kreditgebergruppe getragen, der sowohl bestehende Hausbanken als auch neue Finanzierungspartner angehörten.

Die Transaktion schafft eine solide Grundlage für die Umsetzung der strategischen Prioritäten von Encavis. Dazu zählen insbesondere der weitere Ausbau der Erzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien, die Entwicklung von Batterie-Energiespeichersystemen sowie die konsequente Weiterentwicklung marktorientierter Optimierungsaktivitäten in den europäischen Kernmärkten. Gleichzeitig stärkt die Refinanzierung die langfristige Ausrichtung des Unternehmens auf finanzielle Disziplin, operative Fokussierung und nachhaltiges Wachstum, indem sie die finanzielle Flexibilität erhöht und die Kapitalstruktur weiter vereinfacht.

„Die Refinanzierung auf Ebene der Encavis GmbH stellt einen wichtigen Schritt zum Abschluss der Transformation nach dem Eigentümerwechsel dar und stärkt unsere finanzielle Basis nachhaltig“, sagte Mario Schirru, CEO von Encavis. „Die maßgeschneiderten Finanzierungsvereinbarungen optimieren unsere Unternehmensfinanzierung und Kapitalstruktur weiter. Damit schaffen wir die notwendige Flexibilität, um konsequent in Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien sowie in integrierte Energielösungen zu investieren – mit einem klaren Fokus auf Wertschöpfung und langfristige Stabilität.“

Mit einem ausgewogenen Finanzierungsansatz und engen Beziehungen zu seinen Kreditgebern positioniert sich Encavis weiterhin als verlässlicher Partner der Energiewende. Das Unternehmen unterstützt die Bereitstellung bezahlbarer, sauberer Energie und treibt zugleich den Ausbau eines flexibleren und widerstandsfähigeren Energiesystems voran.





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Über ENCAVIS

Encavis ist ein unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) der nächsten Generation, der durch die Integration von Erneuerbarer Erzeugung, Batteriespeichern und marktorientierter Optimierung ein flexibles und resilientes Energiesystem ermöglicht und bezahlbare saubere Energie für Industriekunden bereitstellt.

Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solarparks und Batteriespeichersystemen in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Spanien.

Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Möglichkeiten zur Beteiligung an Anlagen Erneuerbarer Energien. Die Tochtergesellschaft Stern Energy stärkt das Portfolio zusätzlich als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen für Photovoltaiksysteme.

Mit einer insgesamt installierten Leistung von rund 4,9 Gigawatt leistet Encavis einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und unterstützt die Erreichung der europäischen Klimaziele.

Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com

Medienkontakt

Verena Piaskowy

E-Mail: verena.piaskowy@encavis.com

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