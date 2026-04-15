EQS-News: Evotec ernennt Dr. Ingrid Müller zur Chief Operating Officer

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Evotec ernennt Dr. Ingrid Müller zur Chief Operating Officer



15.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Übernimmt zentrale Rolle bei der Stärkung der bereichsübergreifenden Umsetzung, um Evotecs globale Plattform, wissenschaftliche Fähigkeiten und Partnerleistungen sowie Horizon Initiative zu unterstützen Verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Operations, Transformation, Strategie, Supply, Einkauf und F&E-Integration

Hamburg, 15. April 2026 –Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute die Ernennung von Dr. Ingrid Müller zur Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstands zum 1. Mai 2026 bekannt. Dr. Müller verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Life-Sciences-Industrie in den Bereichen Operations, Strategie, Supply, Einkauf und F&E-Integration. In ihrer Funktion als COO wird Dr. Müller Evotecs globale Operations-Organisation sowie die Umsetzung der Horizon-Transformationsstrategie verantworten – mit Fokus auf Qualität, Produktivität, Skalierbarkeit, Leistung, Kostenmanagement und der konsequenten Weiterentwicklung technologischer Verbesserungen im gesamten Unternehmen.

Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, sagte:

„Ingrid verfügt über ein breites internationales Führungsprofil, das von strategischem Weitblick, operativer Disziplin und der Fähigkeit geprägt ist, bereichsübergreifende Umsetzung und Transformation erfolgreich zu steuern. In dieser entscheidenden Phase unserer Wachstumstransformation bringt sie eine überzeugende Kombination aus operativem, strategischem und wissenschaftlichem Verständnis ein. Ihre Expertise in operativer Effizienz und Leistungserbringung wird in den kommenden Jahren eine wesentliche Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie spielen. Im Namen des gesamten Teams heiße ich Ingrid herzlich bei Evotec willkommen.“

Zuletzt war Dr. Müller als Vice President Portfolio Strategy & Execution bei CureVac tätig. Zuvor bekleidete sie leitende internationale Führungspositionen bei Sanofi und Fresenius Kabi, wo sie maßgeblich zur Stärkung der Lieferkettenresilienz beitrug, Make-or-Buy-Strategien implementierte, Wachstum und Margenausweitung unterstützte und jährliche Einsparungen sowie Verbesserungen des Cashflows erzielte.

Dr. Ingrid Müller, designierte Chief Operating Officer von Evotec, ergänzte:

„Evotec verbindet herausragende Wissenschaft, differenzierte Technologieplattformen und ein klares Commitment, echten Mehrwert zu schaffen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen weltweit daran zu arbeiten, operative Exzellenz, Qualität und die Leistungen für unsere Partner weiter auszubauen – und Evotecs nächste Phase eines fokussierten und nachhaltigen Wachstums zu unterstützen.“

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen.Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

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