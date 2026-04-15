EQS-News: freenet unterstützt strategische Optionen für seine TV-Streaming- und Aggregationsplattform wai-pu.tv, die von den Minderheitsaktionären der Exaring AG initiiert wurden

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freenet unterstützt strategische Optionen für seine TV-Streaming- und Aggregationsplattform wai-pu.tv, die von den Minderheitsaktionären der Exaring AG initiiert wurden



15.04.2026 / 17:45 CET/CEST

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freenet unterstützt strategische Optionen für seine TV-Streaming- und Aggregationsplattform waipu.tv, die von den Minderheitsaktionären der Exaring AG initiiert wurden

Büdelsdorf, 15. April 2026 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] gab heute bekannt, dass sie gemeinsam mit den Minderheitsaktionären der Exaring AG strategische Optionen für ihre wachsende TV-Streaming- und Aggregationsplattform waipu.tv (die unter der Exaring AG betrieben wird) prüft. Dazu gehört auch ein möglicher Börsengang (Initial Public Offering, IPO). Die tatsächliche Durchführbarkeit und der Zeitpunkt eines IPO hängen von verschiedenen Parametern sowie den allgemeinen Marktbedingungen ab. Der Schwerpunkt der freenet AG liegt weiterhin auf dem Ausbau von waipu.tv als zweitem Kerngeschäft des freenet Konzerns mit einer starken und ebenso profitablen Marktposition im Wachstumsmarkt TV-Streaming und Aggregation in Deutschland. Dementsprechend gibt es derzeit keine Pläne, dass die freenet AG ihren Mehrheitsanteil an der Exaring AG (Ende 2025: 74,6 %) reduzieren wird.

waipu.tv verzeichnete in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum und eine hohe Rentabilität mit fast zwei Millionen zahlenden Abonnenten Ende 2025. Der Dienst stützt sich auf ein proprietäres Glasfasernetz mit einer aktuellen Kapazität von 18 Terabit/s und bietet Zugang zu über 300 TV-Kanälen, davon mehr als 70 Pay-TV-Kanälen und einer „waiputhek“ mit mehr als 40.000 Filmen und Serien auf Abruf. waipu.tv steht an der Spitze des Wandels von 36 Millionen TV-Haushalten in Deutschland vom traditionellen Kabel- und Satellitenfernsehen hin zum internetbasierten Streaming.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: freenet AG Hollerstraße 126 24782 Büdelsdorf Deutschland E-Mail: ir@freenet.ag Internet: www.freenet.ag ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0 WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg EQS News ID: 2308784

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