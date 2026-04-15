EQS-News: GBC Kapital begleitet erfolgreiche Kapitalerhöhung von Marinomed

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GBC Kapital begleitet erfolgreiche Kapitalerhöhung von Marinomed



15.04.2026 / 09:44 CET/CEST

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Die Marinomed Biotech AG hat ihre angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die GBC Kapital GmbH hat die Transaktion begleitet und damit einen wichtigen Finanzierungsschritt eines börsennotierten Biotechnologieunternehmens im deutschsprachigen Raum unterstützt. Marinomed ist an der Wiener Börse notiert; die Aktie ist unter der ISIN: ATMARINOMED6 und der WKN: A2N9MM geführt.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalmaßnahme stärkt Marinomed ihre finanzielle Basis und schafft die Voraussetzungen für die nächsten operativen und strategischen Entwicklungsschritte. Die Finanzierung unterstützt insbesondere die weitere Entwicklung des Unternehmens sowie die Positionierung in den laufenden Vermarktungsgesprächen rund um die Leitprodukte Budesolv und Tacrosolv.

Die erfolgreiche Umsetzung der Transaktion unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarkts in Marinomed, die technologische Plattform des Unternehmens und die weitere Unternehmensentwicklung. Für Marinomed bedeutet der Abschluss der Kapitalmaßnahme einen wichtigen Schritt zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit.

Mit der Begleitung der Marinomed-Transaktion knüpft die GBC Kapital GmbH an einen weiteren erfolgreich umgesetzten Finanzierungsschritt aus den vergangenen Monaten an. Bereits im Dezember 2025 begleitete GBC Kapital die vollständige Platzierung der Wandelanleihe 2026/2029 der A.H.T. Syngas Technology N.V. mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 2,0 Mio. Das Unternehmen ist unter der ISIN NL0010872388 und der WKN A12AGY gelistet.

„Wir freuen uns, Marinomed bei diesem wichtigen Finanzierungsschritt begleitet zu haben. Die erfolgreich umgesetzte Kapitalmaßnahme ist ein positives Signal und schafft eine gestärkte Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte des Unternehmens. Zugleich zeigt auch die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe der A.H.T. Syngas Technology N.V. im Dezember 2025, dass wir Unternehmen bei maßgeschneiderten Finanzierungslösungen gezielt unterstützen können“, so Marcus Blask, Head of Sales der GBC Kapital GmbH.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel an der Wiener Börse soll nach Abschluss der üblichen formalen Schritte erfolgen.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Über die GBC Kapital GmbH

Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist spezialisiert auf die Begleitung von Kapitalmaßnahmen sowie auf Eigen- und Fremdfinanzierungslösungen für mittelständische und börsennotierte Unternehmen. Die Gesellschaft unterstützt Emittenten bei der Ansprache qualifizierter Investoren und begleitet Finanzierungsvorhaben mit Kapitalmarktexpertise und einem etablierten Investoren-Netzwerk.

Zu den jüngst begleiteten Transaktionen zählt neben der erfolgreichen Kapitalerhöhung der Marinomed Biotech AG auch die vollständige Platzierung der Wandelanleihe 2026/2029 der A.H.T. Syngas Technology N.V. (ISIN: NL0010872388, WKN: A12AGY) im Dezember 2025.

Im Internet: www.gbc-kapital.de

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