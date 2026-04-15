EQS-News: GESCO SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und Ausblick 2026

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EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose
GESCO SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und Ausblick 2026

15.04.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Vorläufige Zahlen 2025 bestätigt: Umsatz von 495,0 Mio. €, Konzernergebnis 9,9 Mio. €
  • Ausblick für 2026: Umsatz von 515 – 530 Mio. € Konzernergebnis von 15-20 Mio. €

Die im Prime Standard notierte GESCO SE hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und damit die vorläufigen Zahlen vom 9. März 2026 bestätigt.

Die GESCO-Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 495,0 Mio. € und einem EBIT von 15,5 Mio. € ab. Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter lag bei 9,9 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €), entsprechend stieg der Gewinn je Aktie auf 0,96 € (Vorjahr: 0,42 €).

Trotz eines insgesamt anspruchsvollen Marktumfelds verbesserte GESCO die Ergebnisqualität durch eine Vielzahl operativer Maßnahmen in den Portfoliounternehmen. Im Fokus standen dabei eine konsequente Kosten- und Investitionsdisziplin sowie die Weiterentwicklung des GESCO Business Systems (GBS).

Das Eigenkapital stieg auf 272,6 Mio. €. Die Eigenkapitalquote lag damit zum Ende des Geschäftsjahres 2025 lag bei 60,9%. Der Fokus der Gruppe wird im Hinblick auf die hohen geopolitischen Risiken und die anhaltende Nachfrageschwäche weiterhin auch in der Sicherung und Stärkung der Finanz- und Vermögenslage liegen.

Zuversichtlicher Ausblick 2026

Trotz der weiterhin sehr herausfordernden Rahmenbedingungen erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg auf 515 – 530 Mio. € (2025: 495,0 Mio.) und eine deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses (nach Anteilen Dritter) auf 15 – 20 Mio. € (2025: 9,9 Mio. €).

Der Geschäftsbericht 2025 ist unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte abrufbar.

Die heutige Bilanzpressekonferenz beginnt um 15:00 Uhr. Eine Videoaufzeichnung der Bilanzpressekonferenz wird zeitnah nach der Veranstaltung auf der GESCO-Website unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung stehen.

Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern:

 in 20252024
UmsatzT€494.973513.809
EBITDAT€33.78036.673
EBITT€15.49615.182
Ergebnis vor Steuern (EBT)T€11.3679.964
Konzernjahresergebnis nach Anteilen DritterT€9.9284.439
Ergebnis je Aktie0,960,42
Bilanzsumme1)T€447.350433.316
Eigenkapital1)T€272.621268.949
Eigenkapitalquote1)%60,962,1
Mitarbeiter1)Anzahl1.6621.642
Dividende je Aktie2)0,200,10

1) zum Bilanzstichtag
2) Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung 2026

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

Kontakt:

Peter Alex
Director Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18
E-Mail:ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Telefon:+49 (0)202 24820 18
Fax:+49 (0)202 2482049
E-Mail:ir@gesco.de
Internet:www.gesco.de
ISIN:DE000A1K0201
WKN:A1K020
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