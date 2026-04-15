EQS-News: HELENA RUBINSTEIN X EMPOW'HER: MIT DEM „WOMEN FUTURE MAKERS AWARD" WIRD DIE NÄCHSTE GENERATION AVANTGARDISTISCHER UNTERNEHMERINNEN GEFÖRDERT

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HELENA RUBINSTEIN X EMPOW'HER: MIT DEM „WOMEN FUTURE MAKERS AWARD" WIRD DIE NÄCHSTE GENERATION AVANTGARDISTISCHER UNTERNEHMERINNEN GEFÖRDERT



15.04.2026 / 17:15 CET/CEST

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PARIS, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- HELENA RUBINSTEIN und EMPOW'HER, eine europäische Nichtregierungsorganisation, die sich für weibliches Unternehmertum mit positiver Wirkung einsetzt, geben voller Stolz die Gewinnerinnen des aktuellen „Women Future Makers Award" bekannt.

Vanessa Barzasi (BIOBRIGHT - Great Britain) and Bonney Magambo (HEMOFAB â€“ France), the two female entrepreneurs winners of the latest Women Future Makers Award.

Die Zeremonie fand im „Le Visionnaire" in der Rue Royale – dem historischen Zentrum der Innovation bei L'Oréal – statt und würdigte visionäre Frauen, deren Projekte einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben.

Getreu der philanthropischen Initiative HELENA POWERS führt dieser Preis das kühne Vermächtnis unserer Gründerin fort. In einer Welt, in der Frauen in Führungspositionen nach wie vor die Ausnahme sind, setzt sich HELENA RUBINSTEIN dafür ein, dass sie zur Norm werden. Durch maßgeschneiderte Business-Coaching-Angebote und Workshops zur Stärkung des Selbstbewusstseins hilft die Marke Frauen dabei, ihre beruflichen Ambitionen zu verwirklichen.

Moderiert wurde die Zeremonie von Melody Madar, die den Geist des „Schicksal selbst in die Hand nehmen" verkörpert. Als Mitbegründerin von Propulsio und Les Éclaireuses sowie als Mitglied der Forbes 30 Under 30 hat Mélody ein Medienunternehmen aufgebaut, das Millionen erreicht. Ihre Expertise im Bereich der digitalen Disruption und ihr Engagement für weibliche Führungskräfte lieferten die perfekte Energie, um diejenigen zu feiern, die die Welt von morgen gestalten.

Der Abend bot einen eindrucksvollen Erfahrungsbericht von Sandra Rey (Forbes 30 Under 30, MIT Innovator), die über die Schließung ihres ersten Unternehmens berichtete. Weit entfernt von einer Geschichte des Scheiterns ist ihr Weg von der Designstudentin zur Tech-CEO, die eine öffentliche Liquidation meisterte, eine Meisterklasse in Resilienz. Indem sie detailliert beschrieb, wie sie ihren Weg „neu gestaltete", um Anima zu gründen - einen Venture Builder für naturinspirierte Wissenschaft –, lieferte sie einen inspirierenden Fahrplan für die neue Generation von „Future Makers".

Nach einem strengen Auswahlverfahren zeichnete die Jury zwei außergewöhnliche Projekte aus:

Vanessa Barzasi mit BIOBRIGHT (Großbritannien):eine innovative Lösung in der maritimen Industrie. BIOBRIGHT entwickelt autonome Umweltüberwachungssysteme, um Luft- und Wasserqualität in Echtzeit zu erfassen. Die Jury lobte Vanessas wissenschaftliche Führungsrolle und ihre Fähigkeit, eine hochtechnische „Biotech"-Lösung für schadstofffreie Häfen und Ozeane einzusetzen.

„Coup de Cœur" - Bonney Magambo mit HEMOFAB (Frankreich): Dieses MedTech-Startup revolutioniert die Dialyseversorgung durch den FAV Protector Sleeve. Diese patientenorientierte Innovation wurde entwickelt, um das tägliche Leben und die Gesundheit von Patienten mit Nierenversagen zu verbessern.

Die Gewinnerinnen erhalten eine finanzielle Förderung sowie die Teilnahme am „Empow'Her Fellowship Program", wo sie von Masterclasses zur persönlichen Weiterentwicklung und fachkundiger Betreuung profitieren, um ihre Wirkung zu vergrößern.

Im Einklang mit dem Engagement der Marke für Nachhaltigkeit wurde die Veranstaltung mit minimalem ökologischen Fußabdruck organisiert, mit Trophäen aus recycelten Materialien und Partnerschaften mit engagierten lokalen Lieferanten.

Kontakt:

olivia.besson@loreal.com

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