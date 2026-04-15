EQS-News: Intelligente Weichen für belgische Hochgeschwindigkeitsstrecke

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Intelligente Weichen für belgische Hochgeschwindigkeitsstrecke



15.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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Intelligente Weichen für belgische Hochgeschwindigkeitsstrecke

Verbindung zwischen Brüssel und Frankreich wird modernisiert

Mit der Lieferung von Weichen leistet Vossloh einen Beitrag zur Modernisierung der belgischen Hochgeschwindigkeitsstrecke HSL 1 von Brüssel bis zur französischen Grenze. Der belgische Infrastrukturbetreiber Infrabel hat die Aufträge für Herstellung und Wartung der Weichen an Vossloh vergeben. Die Aufträge haben einen Wert von rund 17 Millionen Euro.

Im Rahmen der umfassenden Modernisierung der Strecke, die seit 1997 in Betrieb ist, werden in den kommenden Jahren wichtige Komponenten ausgetauscht. Der auf acht Jahre angelegte Vertrag sieht die Lieferung von Hochgeschwindigkeitsweichen durch Vossloh vor, ein weiterer Vertrag regelt deren Instandhaltung für einen Zeitraum von 20 Jahren.

Die Weichen, die für die besonderen Anforderungen von Hochgeschwindigkeitsstrecken ausgelegt sind, sind mit Sensoren ausgestattet, die den Zustand der Weichenantriebe und der Weichen kontinuierlich überwachen und so eine Entscheidungshilfe für die Instandhaltung bieten.

Benoît Gilson, CEO von Infrabel: „Der Vertrag mit Vossloh ist ein wichtiger Meilenstein für die Modernisierung und langfristige Nachhaltigkeit des Hochgeschwindigkeitsnetzes in Belgien und Europa. Mit einer Investition von 17 Millionen Euro stellt Infrabel die Erneuerung kritischer Infrastruktur sicher, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Die neuen Weichen, die wir einsetzen werden, verfügen über modernste Technologien, insbesondere im Bereich der vorausschauenden Instandhaltung, was die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Betriebs auf der Strecke Brüssel–Paris verbessern wird. Diese Partnerschaft ist Teil einer langfristigen Vision und steht für eine starke industrielle Zusammenarbeit in Europa. Wir bereiten die Zukunft des Hochgeschwindigkeitsverkehrs vor, indem wir ein leistungsstarkes und sicheres Netz für die kommenden Jahrzehnte bereitstellen.“

Oliver Schuster, CEO der Vossloh AG: „Wir sind stolz darauf, Partner in dieser Zusammenarbeit für das europäische Hochgeschwindigkeitsbahnnetz zu sein. Auf Strecken wie der Verbindung von Brüssel nach Frankreich gelten höchste Standards für die Sicherheit und Qualität der Komponenten. Dass Infrabel Vossloh als Lieferanten für diese Hightech-Weichen ausgewählt hat, ist eine großartige Bestätigung unserer Kompetenz. Besonders freut uns, dass uns zudem die Wartung der Komponenten für zwanzig Jahre anvertraut wurde. Als Lösungsanbieter in dieser Partnerschaft tragen wir damit dazu bei, die Schiene als umweltfreundlichsten Verkehrsträger nachhaltig zu stärken.“

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Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende

Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

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