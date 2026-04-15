EQS-News: Mountain Alliance AG konkretisiert Defence-Tech-Investment: Beteiligung an Destinus bestätigt – Ausbau strategischer Partnerschaften mit Rheinmetall und Quantum Systems als wichtige Meilenstein

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Mountain Alliance AG konkretisiert Defence-Tech-Investment: Beteiligung an Destinus bestätigt – Ausbau strategischer Partnerschaften mit Rheinmetall und Quantum Systems als wichtige Meilenstein



15.04.2026 / 14:40 CET/CEST

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Mountain Alliance AG konkretisiert Defence-Tech-Investment: Beteiligung an Destinus bestätigt – Ausbau strategischer Partnerschaften mit Rheinmetall und Quantum Systems als wichtige Meilensteine

Erste Defence-Tech-Beteiligung an Destinus als Ankerinvestment

Defence-Spezialist mit skalierbarer Produktion moderner Drohnen- und Abwehrsysteme

Joint Venture mit Rheinmetall sowie Partnerschaft mit Quantum Systems stärken industrielle und operative Basis

München, 15. April 2026 – Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) konkretisiert ihr erstes Investment im Defence-Tech-Bereich und gibt bekannt, dass es sich bei der bereits im November 2025 kommunizierten Beteiligung um die Destinus Group B.V. handelt.

Destinus ist ein in den Niederlanden ansässiges europäisches Defence-Tech-Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung und industrielle Fertigung skalierbarer Angriffs- und Abwehrsysteme. Das Unternehmen entwickelt und produziert unter anderem Marschflugkörper, gelenkte Raketensysteme, Abfangplattformen sowie Turbojet-Triebwerke und kombiniert dabei Systemintegration, Autonomie und Serienfertigung. Mit einer bestehenden Produktionskapazität von über 2.000 Systemen jährlich adressiert Destinus die strukturell steigende Nachfrage nach kosteneffizienten, massenproduzierbaren Lösungen für moderne Kriegsszenarien.

Ein zentraler Wachstumstreiber ist die jüngst vereinbarte strategische Partnerschaft mit der Rheinmetall AG zur Gründung des Joint Ventures „Rheinmetall Destinus Strike Systems“, an dem Rheinmetall 51 % und Destinus 49 % halten wird. Ziel ist der Aufbau zusätzlicher industrieller Kapazitäten in Deutschland zur Serienproduktion, Qualifizierung und Vermarktung moderner Drohnenlösungen für europäische und verbündete Streitkräfte. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet.

Darüber hinaus hat Destinus die Marktposition durch eine strategische Partnerschaft mit Quantum Systems gestärkt. Im Fokus steht die Integration von Aufklärungs-, Daten- und Wirksystemen in eine offene, interoperable Architektur. Diese ermöglicht eine beschleunigte Verbindung von Sensorik und Effektoren und adressiert zentrale Anforderungen moderner, vernetzter Einsatzszenarien.

„Mit der Beteiligung an Destinus haben wir gezielt in ein Unternehmen investiert, das technologisches Know-how mit industrieller Skalierungsfähigkeit verbindet“, erklärt Dr. Cornelius Boersch, Aufsichtsratsvorsitzender der Mountain Alliance AG. „Die Kombination aus wachsender Produktionsbasis, validierten Systemen und starken Industriepartnerschaften – insbesondere mit Rheinmetall – unterstreicht das erhebliche Wertsteigerungspotenzial unseres Investments, was sich perspektivisch auch in unserem NAV niederschlagen wird.“

Vor dem Hintergrund geopolitischer Entwicklungen und steigender Verteidigungsbudgets ergibt sich ein dynamisch wachsender Markt für skalierbare Angriffs- und Abwehrsysteme. Bereits kurzfristig wird ein Marktvolumen im hohen dreistelligen Millionenbereich erwartet, mit einer Perspektive auf ein Wachstum in den Milliardenbereich.

Mountain Alliance plant, das Engagement weiter auszubauen. „Wir sehen im Defence-Tech-Bereich ein attraktives Umfeld für nachhaltiges Wachstum und überdurchschnittliche Exit-Potenziale“, so Dr. Tetzner. „Unser Ziel ist es, frühzeitig in die technologischen Gewinner dieser Entwicklung zu investieren und aktiv an der Wertschöpfung eines sich neu formierenden industriellen Ökosystems teilzuhaben.“



Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die geschlossene Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.



Kontakt:

Mountain Alliance AG

Dr. Hans Ulrich Tetzner

Vorstand

Theresienstr. 40

80333 München

E-Mail : tetzner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de



CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

Telefon: +49 89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

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