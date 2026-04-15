EQS-News: Neuer Trade Republic Kundenservice: Telefonsupport rund um die Uhr mit echten Menschen.

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Neuer Trade Republic Kundenservice: Telefonsupport rund um die Uhr mit echten Menschen.



15.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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Neuer Trade Republic Kundenservice: Telefonsupport rund um die Uhr mit echten Menschen.

Der neue Kundenservice ist rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, kostenfrei in der Trade Republic App verfügbar. Kunden telefonieren und chatten mit echten Serviceagenten.

Über 1.000 Serviceagenten helfen den Kunden direkt weiter. Sollten Fragen nicht sofort gelöst werden, können Kunden den Status ihrer Anfrage live in der App verfolgen.

Mit dem neuen Kundenservice kommen über 30 neue Funktionen: Darunter erweiterte Passwortfunktionen, detailliertes Steuerreporting zum Herunterladen sowie neue Analysefunktionen für aktive Anleger.

Trade Republic richtet zudem einen Kundenbeirat ein. Jährlich werden zehn Kunden eingeladen, im Namen der Community hinter die Kulissen zu schauen. Im direkten Austausch mit dem Management können Kunden Feedback geben oder Funktionen vorschlagen.

Berlin, 15. April 2026 – Trade Republic, Europas f

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Sparplattform, bietet ab sofort allen Kunden einen persönlichen Kundenservice an. Nutzer erreichen die Bank per Telefon und Live-Chat. Der Service ist rund um die Uhr an sieben Tagen in der App verfügbar. Dafür hat Trade Republic in den vergangenen sechs Monaten einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Das Geld floss in die neue Infrastruktur, die Produktentwicklung und die Ausbildung von mehr als 1.000 Serviceagenten, die den Kunden in acht Sprachen bei allen Fragen direkt weiterhelfen.

„Trade Republic ist in den vergangenen Jahren zu einer der größten Retailbanken in Europa angewachsen. Unser Ziel ist es, das langfristige Zuhause für das komplette Vermögen unserer Kunden zu sein. Unser Kundenservice wurde von Grund auf neu entwickelt. Im Zentrum stehen geschulte Agenten, die den Kunden persönlich weiterhelfen können,” sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Innerhalb der nächsten zwölf Monaten wollen wir den besten Kundenservice aller Banken in Europa bieten. Das ist unser Anspruch.“

Trade Republic stellt mit der Erreichbarkeit per Telefon und Chat sicher, dass Kunden rund um die Uhr persönliche Unterstützung bekommen. Kunden können direkt aus der App anrufen, einen Rückruf anfordern oder live mit den Servicemitarbeitern chatten. Sollten komplexere Anliegen im Erstkontakt nicht sofort gelöst werden können, ermöglicht ein neues Tracking-System, den Status der Anfrage jederzeit transparent live in der App zu verfolgen.

Neben dem Kundenservice veröffentlicht Trade Republic ein App-Update mit über 30 neuen Produktfunktionen. Die Neuerungen verbessern die App gezielt für bestehende Nutzer. Dazu zählen flexiblere Optionen für Passwörter und PINs sowie die Unterstützung von Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Apps. Aktive Anleger erhalten neue Analysefunktionen und umfangreichere Rendite-Aufschlüsselungen mit Unterpositionen. Zudem können Kunden ein neues, detailliertes Steuerreporting als Datenblatt exportieren. Dazu kooperiert die Bank mit gängigen Tracking Tools wie Finanzfluss oder Getquin, um eine direkte Datenweitergabe zu ermöglichen.

Darüber hinaus baut Trade Republic die direkte Kommunikation mit den Kunden stark aus. Das Unternehmen richtet einen internationalen Kundenbeirat ein. Jährlich werden zehn Kunden eingeladen, im Namen der Community hinter die Kulissen zu schauen. Das Gremium trifft sich regelmäßig mit dem Management. Gemeinsam diskutieren sie Produktentwicklungen, Kundenwünsche und Herausforderungen.

Zusätzlich erweitert Trade Republic den Austausch über digitale Kanäle. Geplant sind Live Q&As, Abstimmungen zu neuen Produktfunktionen und ein eigenes Reddit-Forum. Anliegen der Kunden rücken so in das Zentrum der Produktentwicklung.

Der neue Kundenservice startet ab sofort. Er wird innerhalb der nächsten Wochen vollständig an alle Kunden in Deutschland und in weiteren europäischen Kernmärkten ausgerollt. Damit erreicht Trade Republic einen weiteren Meilenstein und unterstreicht seinen Anspruch nicht nur technologisch, sondern auch im persönlichen Austausch die Bank zu sein, die ihren Kunden am nächsten steht.

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