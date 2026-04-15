EQS-NVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 10.04.2026, 16:00 Uhr CET/CEST - Mutares SE & Co. KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Mutares SE & Co. KGaA
Korrektur der Veröffentlichung vom 10.04.2026, 16:00 Uhr CET/CEST - Mutares SE & Co. KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.04.2026 / 16:11 CET/CEST
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Korrektur einer Veröffentlichung vom 10.04.2026
1. Angaben zum Emittenten
|Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|07.04.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|22.424.422
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mutares.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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