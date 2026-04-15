EQS-NVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 10.04.2026, 16:00 Uhr CET/CEST - Mutares SE & Co. KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Mutares SE & Co. KGaA

Korrektur der Veröffentlichung vom 10.04.2026, 16:00 Uhr CET/CEST - Mutares SE & Co. KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



15.04.2026 / 16:11 CET/CEST

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Korrektur einer Veröffentlichung vom 10.04.2026

1. Angaben zum Emittenten

Mutares SE & Co. KGaA

Arnulfstr.19

80335 München

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 07.04.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

22.424.422

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Internet: www.mutares.de

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