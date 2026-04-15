Erneuter Angriff an einer Schule in der Türkei - Vier Tote und 20 Verletzte

Ankara, ⁠15. Apr (Reuters) - Bei einem Schusswaffenangriff an einer Mittelschule im Südosten der Türkei hat ein Schüler nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen getötet und 20 ‌weitere verletzt. Dies war bereits die zweite derartige Tat in dem Land innerhalb von zwei ⁠Tagen. Bei ⁠den Todesopfern in der Provinz Kahramanmaras handele es sich um drei Schüler und eine Lehrkraft, sagte Gouverneur Mükerrem Ünlüer am Mittwoch vor Journalisten. Der Schütze sei ein Schüler der ‌achten Klasse gewesen, der die ‌Waffen seines Vaters in einem Rucksack versteckt habe. Er sei bei dem Angriff ebenfalls ums Leben ⁠gekommen.

Justizminister Akin Gürlek teilte auf der Plattform X ‌mit, es sei eine ⁠Untersuchung eingeleitet worden. Fernsehbilder zeigten Krankenwagen, ein Großaufgebot der Polizei sowie Menschenmengen vor den Toren der Schule. Schusswaffenangriffe an Schulen sind ‌in der Türkei ⁠äußerst selten. Am Dienstag hatte ⁠jedoch ein ehemaliger Schüler an einer Einrichtung in der südöstlichen Provinz Sanliurfa das Feuer eröffnet. Dabei wurden mindestens 16 Menschen verletzt, bevor sich der Täter selbst tötete.

(Bericht von Tuvan Gumrukcu und Ezgi Erkoyun, geschrieben von Patricia Weiß, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)