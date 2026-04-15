EU mahnt Meta wegen Gebühren für KI-Assistenten von Dritten ab

Brüssel, 15. Apr (Reuters) - Der US-Internetkonzern Meta soll nach dem Willen der Europäischen Union (EU) seine Gebühren für KI-Chatbots von Drittanbietern auf WhatsApp wieder streichen. Die zusätzlichen Kosten behinderten den Wettbewerb und verstießen gegen europäisches Recht, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Zudem drohte sie mit einstweiligen Maßnahmen zur Sicherung fairer Marktbedingungen.
Meta hatte diese im März zunächst abgewendet, indem der Konzern den Messengerdienst WhatsApp für konkurrierende Chatbots öffnete. Die Nutzung der Plattform, auf der zuvor nur die Meta-eigene Künstliche Intelligenz (KI) "AI Assistant" zur Verfügung stand, ist für Drittanbieter jedoch nicht kostenfrei. Angestoßen hatte die EU-Ermittlungen das Startup Interaction Company of California, das den KI-Assistenten "Poke.com" entwickelt hat.
(Bericht von Gianluca Lo Nostro; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)