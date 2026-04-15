EU-Razzia bei Nutella-Hersteller Ferrero wegen Kartellverdachts

Reuters · Uhr
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Mailand, 15. ⁠Apr (Reuters) - Razzia beim Nutella-Hersteller Ferrero: Wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Praktiken haben Beamte der EU-Kommission die Geschäftsräume des Süßwarenkonzerns durchsucht. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg bestätigte ‌am Mittwoch die laufenden Untersuchungen. Man kooperiere voll und ganz und stelle die angeforderten Informationen zur Verfügung, ⁠teilte ⁠Ferrero auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Die Brüsseler Behörde hatte Anfang der Woche mitgeteilt, die Räumlichkeiten eines namentlich nicht genannten Schokoladenherstellers durchsucht zu haben. Dabei gehe es um den Verdacht auf Verstöße gegen Kartellvorschriften. ‌Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuerst berichtet, ‌dass Ferrero das Ziel der Razzia sei.

Konkret untersucht die EU-Kommission nach eigenen Angaben eine mögliche Marktaufteilung. Im Zentrum ⁠stünden Beschränkungen des Warenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten im Binnenmarkt ‌sowie Hindernisse bei länderübergreifenden Einkäufen. ⁠Europäische Einzelhändler werfen großen Konsumgüterherstellern seit langem vor, Preisunterschiede zwischen den EU-Ländern aufrechtzuerhalten. Zudem erschwerten sie es Supermärkten, Markenartikel in großen Mengen zu ‌kaufen und in der ⁠gesamten Europäischen Union zu verkaufen.

Der ⁠Einzelhandelsverband Eurocommerce begrüßte das Vorgehen der EU-Kommission gegen derartige Praktiken. Der Verband äußerte sich am Mittwoch nach der Bekanntgabe der Untersuchung. Zu diesem Zeitpunkt war Ferrero jedoch noch nicht als Ziel der Ermittlungen bekannt.

(Bericht von Elisa Anzolin, unter Mitarbeit von Helen Reid, geschrieben von Patricia Weiß, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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