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Extra-Rendite mit Rohstoffen und Futures - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

WH Selfinvest · Uhr
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Extra-Rendite mit Rohstoffen und Futures

In diesem exklusiven Live-Webinar erklärt Max Schulz, wie Rohstoff- und Futures-Trading nach COT-Daten funktioniert und wie der Multi-Konto-Ansatz Kapital effizient zwischen Futures und Aktien einsetzt.

    Los geht´s am Mittwoch, 15.04.26, 18:00 Uhr

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    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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