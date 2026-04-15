Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.04.2026

onvista · Uhr
InfrastrukturKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ARRIVE AI INC. NEW O.N.Bericht Geschäftsjahr 2025
ASML HoldingBericht 1. Quartal 2026
Bank of AmericaBericht 1. Quartal 2026
Chesapeake GoldBericht Geschäftsjahr 2025
CIRCIO HOLDING NK 0,60Bericht Geschäftsjahr 2025
Contemporary Amperex Technology (CATL)Bericht 1. Quartal 2026
GescoBericht Geschäftsjahr 2025
Helvetia BaloiseBericht Geschäftsjahr 2025
Helvetia BaloiseBericht Geschäftsjahr 2025
MFE MediaForEurope ABericht Geschäftsjahr 2025
PFISTERER HoldingBericht Geschäftsjahr 2025
ProgressiveBericht 1. Quartal 2026
Saga PLCBericht Geschäftsjahr 2026
SL Green RealtyBericht 1. Quartal 2026
TRX GoldBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
Pfisterer
Contemporary Amperex Technology (CATL)
Bank of America
Progressive
Gesco
Helvetia Baloise
MFE MediaForEurope A
TRX Gold
SL Green Realty
Saga PLC
ARRIVE AI INC. NEW O.N.
Chesapeake Gold
CIRCIO HOLDING NK 0,60

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