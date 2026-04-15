Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.04.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ARRIVE AI INC. NEW O.N.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ASML Holding
|Bericht 1. Quartal 2026
|Bank of America
|Bericht 1. Quartal 2026
|Chesapeake Gold
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|CIRCIO HOLDING NK 0,60
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Contemporary Amperex Technology (CATL)
|Bericht 1. Quartal 2026
|Gesco
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Helvetia Baloise
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Helvetia Baloise
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MFE MediaForEurope A
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PFISTERER Holding
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Progressive
|Bericht 1. Quartal 2026
|Saga PLC
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|SL Green Realty
|Bericht 1. Quartal 2026
|TRX Gold
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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