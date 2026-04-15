Geberkonferenz für Sudan - Deutschland stellt 212 Millionen bereit

Berlin, 15. Apr (Reuters) - ⁠Deutschland stellt zur Linderung der Not im Sudan 212 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung. Dies kündigte Außenminister Johann Wadephul am Mittwoch zum Auftakt einer internationalen Geberkonferenz in Berlin an. Ziel des Treffens ist es, Finanzierungszusagen von insgesamt mehr als einer Milliarde Dollar für das von einem ‌Bürgerkrieg erschütterte Land zu sammeln. Der Konflikt, der in sein drittes Jahr gehe, werde mit äußerster Brutalität geführt und habe die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart ausgelöst, sagte Wadephul. ⁠Er rief andere ⁠Staaten, Organisationen und die Privatwirtschaft auf, sich an den Hilfen zu beteiligen.

Die Krise erhalte nicht die nötige öffentliche Aufmerksamkeit, auch weil der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Nahost-Konflikt die Lage überschatteten, erklärte der Minister weiter. Ausdrücklich würdigte er den Einsatz lokaler Helfer, die täglich zwischen den Fronten ihr Leben riskierten, sowie die Nachbarstaaten Sudans, die Flüchtlinge aufnähmen. Es müsse ‌mehr Druck auf die Kriegsparteien ausgeübt werden, um landesweit ‌humanitären Zugang zu gewährleisten.

"ÜBERRASCHEND UND INAKZEPTABEL"

Die sudanesische Regierung kritisierte die Konferenz als "überraschende und inakzeptable" Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Das Treffen sei ohne Rücksprache mit der Führung in Khartum angesetzt worden. Zugleich warnte die ⁠Regierung davor, dass ein Dialog mit paramilitärischen Gruppen die staatliche Souveränität untergrabe. Wadephul verteidigte die Entscheidung, ‌die sudanesischen Kriegsparteien nicht nach Berlin einzuladen. Er ⁠wolle diese erst einbeziehen, wenn sie zu einem Waffenstillstand bereit seien. Derzeit seien sie jedoch der Meinung, dass es richtig sei, weiterzukämpfen. "Und das ist nicht akzeptabel", sagte der Minister.

Organisiert wird die Konferenz neben Deutschland von den USA, Frankreich, Großbritannien, der Europäischen ‌Union und der Afrikanischen Union. Mehrere Teilnehmer der ⁠insgesamt rund 60 Staaten sprachen von einem ⁠Versagen der internationalen Gemeinschaft. Die britische Außenministerin Yvette Cooper forderte gemeinsame Anstrengungen, um den Waffenfluss in das Land zu stoppen. Der ranghohe Berater des US-Präsidenten, Massad Boulos, erklärte, die USA ergriffen keine Partei und konzentrierten sich auf einen UN-Mechanismus zur Lösung des Konflikts. Der UN-Sondergesandte Pekka Haavisto appellierte an die Konfliktparteien, den Einsatz von Drohnen an der Front zu beenden.

Hintergrund der Krise ist der Krieg zwischen der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz. Einige arabische Länder unterstützen die Rebellen mit Waffen. Hilfsorganisationen zufolge wird in dem Konflikt Hunger gezielt ⁠als Waffe eingesetzt und die Agrarproduktion zerstört. Mehr als 20 Millionen Menschen leiden in dem ostafrikanischen Land an Hunger.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)