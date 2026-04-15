Geberkonferenz für Sudan in Berlin - "Größte humanitäre Krise"

Berlin, 15. Apr (Reuters) - ⁠Auf einer internationalen Geberkonferenz in Berlin hat die Staatengemeinschaft am Mittwoch eine humanitäre Waffenruhe für den Sudan gefordert. Der US-Gesandte Massad Boulos mahnte zum Auftakt der Konferenz, einer solchen Waffenruhe müsse ein dauerhafter Waffenstillstand folgen. Außenminister Johann Wadephul hofft nach eigenen Worten auf Finanzierungszusagen von mehr als einer Milliarde Dollar, um das unermessliche Leid in ‌dem von einem Bürgerkrieg erschütterten Land zu lindern. Kanzler Friedrich Merz hatte die Lage am Dienstag als "größte humanitäre Krise der Gegenwart" bezeichnet. Mehr als 20 Millionen Menschen leiden in dem nordafrikanischen Land wegen des ⁠Konflikts an Hunger.

Mehrere ⁠Teilnehmer sprachen von einem Versagen der internationalen Gemeinschaft angesichts des Krieges, der am Mittwoch in sein drittes Jahr geht. Man müsse seit drei Jahren eine humanitäre Katastrophe hinnehmen, ohne sie beenden zu können, kritisierte Wadephul. Während sich die Europäer bereits zum dritten Mal um Hilfe bemühten, tue China dies leider nicht. Auch die USA hätten ihre Unterstützung heruntergefahren.

Der Berater von US-Präsident Donald Trump für afrikanische Angelegenheiten, Boulos, erklärte dagegen, ‌die USA ergriffen keine Partei und konzentrierten sich auf einen UN-Mechanismus ‌zur Lösung des Konflikts. Die britische Außenministerin Yvette Cooper forderte gemeinsame Anstrengungen, um den Waffenfluss in das Land zu stoppen, und warf der Weltgemeinschaft vor, die Menschen im Sudan im Stich gelassen zu haben. Der UN-Sondergesandte Pekka Haavisto appellierte ⁠an die Konfliktparteien, den Einsatz von Drohnen an der Front zu beenden.

"ÜBERRASCHEND UND INAKZEPTABEL"

Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) teilte mit, ‌in diesem Jahr weitere 20 Millionen Euro zur Verfügung zu ⁠stellen. Bis Ende 2025 belaufe sich die deutsche Hilfe für den Sudan und betroffene Nachbarländer damit auf 155,4 Millionen Euro. Wie viel Deutschland in diesem Jahr insgesamt für Sudan bereitstellt, war zunächst unklar. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte am Mittag lediglich, dass der deutsche Beitrag ‌wesentlich höher sein werde als die 20 Millionen aus dem ⁠BMZ. Der Löwenanteil werde als humanitäre Hilfe ⁠gezahlt und komme aus dem Außenministerium.

Die sudanesische Regierung kritisierte die Konferenz als "überraschende und inakzeptable" Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Das Treffen sei ohne Rücksprache mit der Führung in Khartum angesetzt worden, hieß es. Zugleich warnte die Regierung davor, dass ein Dialog mit paramilitärischen Gruppen die staatliche Souveränität untergrabe. Wadephul verteidigte im Deutschlandfunk die Entscheidung, die sudanesischen Kriegsparteien nicht nach Berlin einzuladen. Er wolle diese erst einbeziehen, wenn sie zu einem Waffenstillstand bereit seien. Derzeit seien sie jedoch der Meinung, dass es richtig sei, weiterzukämpfen. "Und das ist nicht akzeptabel."

Hintergrund der Krise ist der Krieg zwischen der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz. Einige ⁠arabische Länder unterstützen die Rebellen mit Waffen. Hilfsorganisationen zufolge wird in dem Konflikt Hunger gezielt als Waffe eingesetzt und die Agrarproduktion zerstört.

(Bericht von Alexander Ratz, Andreas RinkeRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)