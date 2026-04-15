Geberkonferenz für Sudan sammelt mehr als 1,3 Milliarden Euro ein

Berlin, 15. Apr (Reuters) - ⁠Eine internationale Geberkonferenz für den Sudan in Berlin hat Zusagen von mindestens 1,3 Milliarden Euro eingebracht. Das teilte Bundesaußenminister Johann Wadephul am Mittwoch mit. Deutschland stellt demnach insgesamt mehr als 230 Millionen Euro bereit. Wadephul sprach angesichts der Summe von einem "Zeichen der Hoffnung für die Sudanesinnen und Sudanesen in finsterer Zeit". Im Sudan ereigne sich zurzeit "die größte menschengemachte humanitäre ‌Katastrophe der Welt", sagte der Minister und forderte eine humanitäre Waffenpause und wie andere Teilnehmer der Konferenz auch Drittstaaten auf, die Konfliktparteien nicht mehr mit Waffen zu beliefern.

Der deutsche Beitrag setzt sich aus 212 Millionen ⁠Euro für humanitäre ⁠Hilfe aus dem Auswärtigen Amt und weiteren 20 Millionen des Entwicklungshilfeministeriums zusammen. Wadephul betonte, mehr als 20 Millionen Menschen im Sudan litten an Hunger. Die Konfliktparteien stünden in der Pflicht, Zugang für humanitäre Hilfe zu gewähren. "Ziel ist es, so schnell wie möglich die Gewalt zu stoppen, humanitäre Hilfe zu ermöglichen und eine Waffenruhe zu erreichen", sagte Wadephul.

"Dieser Krieg geht die Welt an und all jene, die Einfluss haben, das Morden und Sterben zu beenden, ‌sind politisch und moralisch aufgefordert, diesen Einfluss auch auszuüben. Das gilt ‌insbesondere für alle Kräfte, die den einzelnen Kriegsparteien nahestehen", sagte Wadephul. Als gesichert gilt, dass etwa die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Ägypten in dem Konflikt eine Rolle spielen. Die drei Länder waren bei der Berliner Konferenz vertreten.

"ÜBERRASCHEND UND INAKZEPTABEL"

Die sudanesische ⁠Regierung kritisierte die Konferenz als "überraschende und inakzeptable" Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Das Treffen sei ohne Rücksprache mit der ‌Führung in Khartum angesetzt worden. Zugleich warnte die Regierung davor, ⁠dass ein Dialog mit paramilitärischen Gruppen die staatliche Souveränität untergrabe. Wadephul verteidigte die Entscheidung, die sudanesischen Kriegsparteien nicht nach Berlin einzuladen. Er wolle diese erst einbeziehen, wenn sie zu einem Waffenstillstand bereit seien. Derzeit seien sie jedoch der Meinung, dass es richtig sei, weiterzukämpfen. "Und das ist nicht akzeptabel", sagte ‌der Minister.

Organisiert wurde die Konferenz neben Deutschland von den USA, ⁠Frankreich, Großbritannien, der Europäischen Union und der Afrikanischen ⁠Union. Vor Berlin gab es bereits ähnliche Veranstaltungen in London und Paris, wo allerdings noch zwei Milliarden Euro zusammenkamen. Mehrere Teilnehmer der 54 Staaten und 61 Delegationen sprachen mit Blick auf den Sudan-Krieg von einem Versagen der internationalen Gemeinschaft.

Die britische Außenministerin Yvette Cooper forderte gemeinsame Anstrengungen, um den Zustrom von Waffen in das Land zu stoppen. Der ranghohe Berater des US-Präsidenten, Massad Boulos, erklärte, die USA ergriffen keine Partei und konzentrierten sich auf einen UN-Mechanismus zur Lösung des Konflikts. Der UN-Sondergesandte Pekka Haavisto appellierte an die Konfliktparteien, den Einsatz von Drohnen an der Front zu beenden. Hintergrund der Krise ist der Krieg zwischen der sudanesischen Armee und ⁠der RSF-Miliz. Einige arabische Länder unterstützen die Rebellen mit Waffen. Hilfsorganisationen zufolge wird in dem Konflikt Hunger gezielt als Waffe eingesetzt und die Agrarproduktion zerstört.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)