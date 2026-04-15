In deutschen Wäldern ist 2025 erneut weniger abgeholzt worden

Berlin, 15. ⁠Apr (Reuters) - In den deutschen Wäldern ist voriges Jahr weniger Holz eingeschlagen worden. Mit 57,3 Millionen Kubikmetern lag die Menge insgesamt 6,4 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch ‌weiter mitteilte. Demnach war der Rückgang vor allem darauf zurückzuführen, dass weniger sogenanntes Schadholz anfiel - also Holz, das etwa wegen ⁠Insektenbefalls ⁠oder durch Stürme so geschädigt ist, dass die Kettensäge angesetzt werden muss. 2025 wurden 12,7 Millionen Kubikmeter Schadholz eingeschlagen, das entspricht einem Rückgang um 53,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach dem Rekordjahr 2020, in dem mit 60,1 Millionen Kubikmetern ‌das höchste Schadholzaufkommen seit der deutschen Wiedervereinigung ‌verzeichnet wurde, ging der Einschlag von geschädigtem Holz damit zum fünften Mal in Folge zurück.

Sein Anteil am gesamten Holzeinschlag sank damit im ⁠vorigen Jahr auf 22,1 Prozent. 2020 lag er noch bei knapp ‌drei Vierteln. 2025 wurden 32,4 ⁠Millionen Kubikmeter an Fichten, Tannen, Douglasien und sonstigem Nadelholz eingeschlagen. Dies bedeutet einen Rückgang um 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der deutlich geringere Holzeinschlag im Vergleich zu den ‌durch Borkenkäferbefall geprägten Jahren 2020 ⁠und 2021 – sowohl beim insektenbedingten ⁠Schadholz als auch beim Fichtenholz – deutet darauf hin, dass ein Großteil der geschädigten Bäume bereits in den Vorjahren gefällt wurde. Fichtenbestände gelten als besonders anfällig für Schädlingsbefall, insbesondere wenn sie zuvor bereits durch Trockenheit oder andere Faktoren geschwächt wurden. Der Großteil des eingeschlagenen Holzes findet als sogenanntes Stammholz Verwendung in der Säge- und Furnierindustrie, etwa als Paletten- ⁠oder Parkettholz.

(Bericht von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)