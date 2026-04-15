Iran: 26 Millionen Menschen melden sich für Kriegsdienst

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEHERAN (dpa-AFX) - Trotz einer Waffenruhe melden sich nach Angaben des staatlichen Senders Irib immer mehr Iraner freiwillig für den Kriegsdienst. Demnach sollen sich mehr als 26 Millionen Menschen für die Kampagne "Leben opfern" registriert haben. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben ist derzeit nicht möglich. Im Iran leben rund 90 Millionen Menschen.

Beobachter weisen darauf hin, dass die Führung in Teheran den im Land entstandenen Nationalismus seit Beginn des Konflikts mit den USA und Israel zunehmend für Propaganda nutzt.

Laut Staatsfunk sollen die Freiwilligen zusätzlich zu den Truppen der Revolutionsgarden und der Armee eingesetzt werden. Zudem sind Menschenketten zum Schutz möglicher Angriffsziele geplant.

Zu den Registrierten sollen Irib zufolge auch Präsident Massud Peseschkian, die meisten seiner Minister sowie zahlreiche Amtsträger, Sportler und Künstler gehören. Auch der derzeit einflussreiche Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat sich registrieren lassen./da/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Stagflation droht
Sorge vor Preisschock wächst - Rücklagen vieler aufgebrauchtheute, 04:38 Uhr · dpa-AFX
Sorge vor Preisschock wächst - Rücklagen vieler aufgebraucht
Wasserweg im Nahen Osten
Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an12. Apr. · dpa-AFX
Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an
Iran-Krieg
US-Militär: Blockade iranischer Häfen umgesetztheute, 04:28 Uhr · dpa-AFX
US-Militär: Blockade iranischer Häfen umgesetzt
Söder "Eigentor für Deutschland"
Koalition einig bei Verbrenner-Aus13. Apr. · dpa-AFX
Koalition einig bei Verbrenner-Aus
"Akt der Piraterie"
Irans Militär kritisiert Seeblockade13. Apr. · dpa-AFX
Irans Militär kritisiert Seeblockade
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheitheute, 12:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 13:45 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot13. Apr. · onvista
Alle Premium-News