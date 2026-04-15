Iran-Krieg belastet Luxusgüterhersteller Hermes

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
Artikel teilen:

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxuskonzern Hermes hat zum Jahresauftakt die Folgen des Iran-Krieges zu spüren bekommen. Vor allem die Geschäfte in Frankreich entwickelten sich schlechter, denn wegen der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten kamen weniger Touristen in das Land. An der Börse gab die Aktie auf die Nachrichten im vorbörslichen Handel nach.

Im ersten Quartal schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro zu, wie das EuroStoxx-50-Schwergewicht am Mittwoch in Paris mitteilte. Bereinigt um die Folgen des starken Euro legte der Erlös um 5,6 Prozent zu. Damit verfehlte der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Taschen die Erwartungen der Experten.

Dabei schrumpfte der Erlös bereinigt um Währungsschwankungen neben Frankreich auch im Nahen Osten. In der mit Abstand wichtigsten Region Asien (ohne Japan) stieg zwar der um Währungseffekte bereinigte Umsatz um gut zwei Prozent, aber deutlich weniger stark als von Analysten erwartet. Während Uhren-Segment schwächelte und das Geschäft rund um Parfüm und Beauty auf dem Vorjahresniveau verharrte, entwickelten sich vor allem das Lederwarengeschäft mit Birkin-Taschen besser./mne/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hermès
E
EURO STOXX 50

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Kleine Gewinne - Bankenaktien im Fokusgestern, 12:23 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Luxusgüterkonzern
LVMH enttäuscht im Modegeschäftgestern, 07:41 Uhr · dpa-AFX
LVMH enttäuscht im Modegeschäft
Insel-GAP im DAX erklärt: Chance oder Crash-Signal? (Live Trading Analyse)
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 15:40 Uhr · WH Selfinvest
Insel-GAP im DAX erklärt: Chance oder Crash-Signal? (Live Trading Analyse)
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese MDAX-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 13:45 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot13. Apr. · onvista
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet13. Apr. · onvista
Alle Premium-News