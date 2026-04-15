IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Das US-Patentamt erteilt Manganese X ein Patent für die Verarbeitung von hochreinem Mangansulfat in Batteriequalität

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Das US-Patentamt erteilt Manganese X ein Patent für die Verarbeitung von hochreinem Mangansulfat in Batteriequalität

Montreal, Quebec - 15. April 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das US-Patentamt Manganese X Energy Corp. ein Patent für sein firmeneigenes Reinigungsverfahren für Mangansulfat erteilt hat, einem kritischen Material, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und stationäre Energiespeichersysteme verwendet wird.

Martin Kepman, Chief Executive Officer von Manganese X, kommentierte: Die Erteilung unseres US-Patents für die Verarbeitung von hochreinem Mangan markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein, nachdem wir kürzlich bereits ein Patent in Südafrika erhalten haben (siehe Pressemitteilung vom 10. Februar 2026). Wir positionieren Manganese X weiterhin als vertikal integrierten nordamerikanischen Anbieter von Mangan in Batteriequalität. Dieser Erfolg unterstreicht die Stärke unserer Technologie und unser Engagement für den Aufbau einer sicheren und skalierbaren heimischen Lieferkette.

Martin Kepman betonte: Dieses Patent erweitert unser globales Portfolio an geistigen Eigentumsrechten und unterstützt unsere langfristige Strategie, den schnell wachsenden Markt für Lithium-Ionen-Batterien mit hochreinem Mangansulfat zu versorgen. Es schafft zudem einen Mehrwert, während wir unsere Vormachbarkeitsstudie voranbringen, in der wir verschiedene Verarbeitungswege evaluieren, um sowohl die technische Leistung als auch die Wirtschaftlichkeit zu optimieren.

Dieses Patent ergänzt die fortlaufende Entwicklung des Projekts Battery Hill des Unternehmens in New Brunswick, Kanada, das eine der größten Mangankarbonatlagerstätten in Nordamerika beherbergt, sowie dessen Strategie zur nachgelagerten Verarbeitung und Vermarktung von hochreinem Mangan.

Manganese X hat zudem Patentschutz in Kanada, Mexiko und Australien beantragt.

Hochreines Mangansulfat ist ein entscheidendes Ausgangsmaterial für Kathoden, das in Lithium-Ionen-Batteriechemien sowie in neuen Formulierungen mit hohem Mangangehalt verwendet wird, die darauf ausgelegt sind, die Leistung zu verbessern und die Abhängigkeit von teuren oder nur begrenzt verfügbaren Metallen zu verringern. Diese fortschrittlichen Batterietechnologien spielen eine zentrale Rolle beim Antrieb von Elektrofahrzeugen und werden zunehmend in Energiespeichersystemen im Netzmaßstab, bei der Integration erneuerbarer Energien, in Notstromversorgungssystemen sowie in einer breiten Palette industrieller und kommerzieller Anwendungen eingesetzt.

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seine Vormachbarkeitsstudie für Battery Hill voranzubringen, seine Technologien zur Verarbeitung von hochreinem Mangan zu skalieren und Fortschritte in Richtung kommerzieller Produktion zu machen.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithium-Ionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.manganesexenergycorp.com.

Im Namen des Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

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