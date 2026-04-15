IRW-News: Norsemont Mining Inc. : Norsemont nimmt Phase-3-Bohrprogramm in Choquelimpie wieder auf

IRW-PRESS: Norsemont Mining Inc. : Norsemont nimmt Phase-3-Bohrprogramm in Choquelimpie wieder auf

Vancouver, B.C., 15. April 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQX: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Phase-3-Explorationsbohrprogramm in dem zu 100 % unternehmenseigenen hochsulfidischen Gold-Silber-Kupferprojekt Choquelimpie im Norden Chiles fortführen wird. Das Phase-3-Programm umfasst bis zu 5.000 Meter Diamantbohrungen (DDH), von welchen 1.700 Meter im Jahr 2025 mit einem Diamantbohrgerät ausgeführt wurden. Die Wiederaufnahme des Phase-3-Bohrprogramms hat begonnen.

Highlights

- Das Diamantbohrgerät ist bereits vor Ort.

- Das Phase-3-Bohrprogramm umfasst bis zu 13 Diamantbohrlöcher über insgesamt ca. 3.300 Meter.

- Mit den Bohrungen werden die Erweiterungen der höhergradigen hydrothermalen Brekzienkörper in der Tiefe, unterhalb der derzeitigen Hülle der Mineralressource, untersucht.

- Weitere Bohrungen zur Untersuchung der Erweiterung der Oxidressourcen sind für die zweite Hälfte des Jahres geplant.

Anmerkungen des Managements

Marc Levy, CEO von Norsemont, merkte dazu wie folgt an:

Wir freuen uns außerordentlich, die Phase-3-Bohrungen in Choquelimpie wieder aufzunehmen, wo unsere jüngsten Arbeiten ein erhebliches Potenzial für höhergradige Goldzonen in der Tiefe unterhalb der aktuellen Ressource und entlang der Streichrichtung aufgezeigt haben. Im Rahmen dieses vielversprechenden Programms werden in mehreren Zonen wie Choque, Vizcacha und Suri höhergradige Mineralisierungen in der Tiefe untersucht. Das Programm wird auch weiterhin den Umfang und die Kontinuität im gesamten Zielgebiet ermitteln. Wir rechnen für die kommenden Monate mit stetigen Fortschritten und regelmäßigen Neuigkeiten. Das Phase-4-Bohrprogramm 2026 sieht ein Budget für bis zu 13.000 Meter Bohrungen vor.

Das Phase-3-Bohrprogramm

Die Phase-3-Bohrkampagne in Choquelimpie ist darauf ausgelegt, die neigungsabwärts verlaufenden Erweiterungen der hochgradigen Goldmineralisierung zu beurteilen, die in der hydrothermalen Brekzienzone lagert. Das Programm umfasst bis zu 13 Bohrlöcher mit bis zu 500 Metern Länge.

Norsemont beauftragte über seine zu 100 % unternehmenseigene chilenische Tochtergesellschaft SCM Vilacollo die Firma DV Drilling Ltd. mit Sitz in Coquimbo, Chile, mit der Durchführung des Programms.

Die historische Produktion in Choquelimpie in den Jahren 1988 bis 1996 konzentrierte sich in erster Linie auf oxidierte oberflächennahe Mineralisierungen in Tiefen zwischen 20 und 100 m, je nach Gesteinsart, Alteration und Mineralogie. Folglich konzentrierte sich ein Großteil der Exploration in dem Projekt auf diese oberflächennahe Oxidressource, ohne die tiefer liegende, potenziell größere Sulfidressource zu untersuchen. Das Phase-3-Bohrprogramm zielt darauf ab, dieses Ressourcenpotenzial in größerer Tiefe systematisch zu untersuchen, indem es sich auf die Geometrie der höhergradigen Brekzienkörper konzentriert.

Qualifizierter Sachverständiger

David Flint, MSc, AIPG-CPG und Chief Geologist von Norsemont Mining Inc., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Norsemont ist ein in einem fortgeschrittenen Stadium befindliches Bergbauunternehmen, das sich mit der Erschließung und der Erweiterung der Ressourcen in seinem Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie in Nordchile befasst. Das Team von Norsemont setzt sich aus erfahrenen Rohstoffexperten zusammen, deren Hauptaugenmerk darauf liegt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur Machbarkeit mit einer angedeuteten Mineralressourcenschätzung von 1.731.000 Unzen Gold und 33.233.000 Unzen Silber sowie einer vermuteten Mineralressource von 446.000 Unzen Gold und 7.219.000 Unzen Silber für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie zu entwickeln. Norsemont Mining besitzt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer ehemals produzierenden Gold- und Silbermine mit beträchtlichem Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.710 Bohrlöcher und eine umfangreiche Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Camps und einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist der verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenerschließung verpflichtet und setzt moderne Explorationstechniken ein, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: psearle@norsemont.com

Investor Relations: Paul Searle (778) 240-7724

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