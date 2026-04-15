IWF: Weltweite Verschuldung steigt weiter - besonders in USA und China

Washington, 15. ⁠Apr (Reuters) - Die Verschuldung von Staaten nimmt rund um den Globus deutlich zu. Besonders rasant sind die Zuwächse in den USA und China, den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, wie der Internationale Währungsfonds (IWF) am Mittwoch in Washington mitteilte. 2025 sei die öffentliche ‌Verschuldung auf knapp 94 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung geklettert, nachdem es 2024 noch 92 Prozent waren. Dieses Jahr werden 95,3 Prozent erwartet. 2029 dürfte dann die ⁠Marke von ⁠100 Prozent erreicht werden. Dieses Niveau gab es bisher nur einmal kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.

In den USA dürften in den nächsten Jahren Haushaltsdefizite von sieben bis acht Prozent an der Tagesordnung sein, eine Konsolidierung der Staatsfinanzen sei nicht in Sicht. Die Gesamtverschuldung werde dort bis 2031 auf 142 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ‌anschwellen, so der IWF. Ähnlich sei die Situation ‌in China. Hier dürften hohe Etatlöcher für einen Anstieg der Gesamtverschuldung auf 127 Prozent im Jahr 2031 sorgen.

Auch in Deutschland steigt die Verschuldung, liegt aber auf einem deutlich moderateren ⁠Niveau. Hierzulande werden bis 2031 knapp 74 Prozent erwartet. Dieses Jahr dürften es ‌fast 65 Prozent sein. In der EU ⁠gilt eigentlich eine Obergrenze von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung, die in vielen Ländern aber seit Jahren nicht eingehalten wird. Die gesamte Euro-Zone dürfte dieses Jahr auf eine Verschuldungsquote von knapp 88 Prozent kommen. 2031 rechnet ‌der IWF dann mit knapp 90 Prozent - ⁠eine vergleichsweise stabile Entwicklung.

In vielen Ländern ⁠liege die Verschuldung noch über den Werten während der Corona-Pandemie, als es einen Sprung nach oben gab, betonte die Finanzorganisation mit Sitz in Washington. Zugleich seien die Zinszahlungen in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen. Es gebe daher keinen Grund für "Selbstzufriedenheit". Der Ende Februar ausgebrochene Krieg in Nahost erhöhe den Druck auf die Staatsfinanzen noch. Und dies in einer Situation, in der die Finanzpuffer in vielen Ländern zu schwach seien. Sobald sich die Rahmenbedingungen verbesserten, müssten ⁠die Puffer dringend aufgestockt werden.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)