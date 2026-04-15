Klingbeil: Müssen von anhaltendem Energiepreisschock ausgehen

Berlin, 14. ⁠Apr (Reuters) - Die Belastungen durch die hohen Energiepreise werden laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil vermutlich nicht schnell überwunden werden können. "Wir müssen davon ausgehen, dass der Energiepreisschock durch den Iran-Krieg anhält und ‌die Lage äußerst fragil bleibt", sagte der SPD-Chef am Dienstag in Berlin vor seinem Abflug zur Frühjahrestagung des ⁠Internationalen Währungsfonds (IWF) ⁠in Washington. Er werde sich dort mit seinen Amtskollegen austauschen, welche Maßnahmen am besten geeignet seien, um Wirtschaft und Märkte zu stabilisieren. Außerdem müssten besonders stark betroffene Personen und Unternehmen gezielt unterstützt werden.

"Dass die Welt jetzt auf ‌den Nahen Osten schaut, darf nicht ‌dazu führen, dass die Ukraine in Vergessenheit gerät", ergänzte Klingbeil, der auch Vizekanzler ist. Die von Russland angegriffene Ukraine brauche ⁠langfristige Planungssicherheit und Perspektiven für den Wiederaufbau. "Deutschland ist und bleibt ‌der größte Unterstützer der Ukraine ⁠in Europa." Die finanzielle Unterstützung müsse verlässlich bleiben. "Mein norwegischer Amtskollege Jens Stoltenberg und ich haben daher die größten Geberländer zu einem Treffen in Washington eingeladen." ‌Dies soll am Donnerstag ⁠stattfinden.

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) sagte, ⁠besonders Länder des "Globalen Süden" wie Sudan oder Somalia kämpften mit den Folgen des Nahost-Krieges. "Grundnahrungsmittel wie Weizen, Reis und pflanzliche Öle werden für viele dort unbezahlbar und fehlender Dünger gefährdet bereits die nächste Ernte." Der Krieg hat die Energiepreise bereits sprunghaft nach oben getrieben. Experten erwarten auch bei Lebensmitteln deutliche Anstiege.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)