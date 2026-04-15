Klingbeil: Schlechtere Wirtschaftsaussichten machen erst recht Reformen nötig

Washington, 15. ⁠Apr (Reuters) - Die schlechteren Prognosen für die deutsche Wirtschaft müssen laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zu konsequenten Reformen führen. "Wir müssen uns unabhängiger machen", sagte der Vizekanzler am Mittwoch in ‌Washington am Rande der Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds. Der IWF hatte am Dienstag seine Wachstumsprognosen für Deutschland deutlich ⁠gesenkt - ⁠wegen der starken Energieabhängigkeit, die jetzt infolge des Nahost-Krieges zu Belastungen führt. Deutschland kann 2026 nur noch mit einem Wachstum von 0,8 Prozent rechnen, 2027 dann von 1,2 Prozent. Das sind jeweils 0,3 Prozentpunkte weniger ‌als noch im Januar angenommen. Es ‌ist auch die stärkste Korrektur unter den großen Volkswirtschaften der Euro-Zone.

"Das ist nicht unser Krieg", sagte Klingbeil. Die wirtschaftlichen ⁠Folgen seien aber sofort spürbar. Und man müsse sich ‌auf eine längere Phase mit ⁠hohen Energiepreisen einstellen. "Der Krieg schadet uns." Nächste Woche wird die Regierung ihre eigenen Konjunkturprognosen anpassen. Experten rechnen auch hier mit deutlich weniger Wachstum, dafür ‌aber einen höheren Inflation.

Klingbeil ⁠sagte, der ab Anfang Mai ⁠geplante Tankrabatt an Tankstellen werde Pendler sofort entlasten. Außerdem will die schwarz-rote Koalition Unternehmen unterstützen, wenn diese ihren Mitarbeitern eine steuerfreie Entlastungsprämie in Höhe von bis zu 1000 Euro zahlen. "Das ist ein Angebot", so Klingbeil. Es ist noch unklar, wie viele Firmen es nutzen werden.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von ⁠Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)