Merz warnt vor "größter humanitären Krise" im Sudan - 20 Mio Menschen hungern

Berlin, 14. ⁠Apr (Reuters) - Einen Tag vor der internationalen Sudan-Konferenz in Berlin hat Kanzler Friedrich Merz die Lage in dem afrikanischen Land als "größte humanitäre Krise der Gegenwart" bezeichnet. "Dort leiden zurzeit über ‌20 Millionen Menschen an Hunger, das ist fast die Hälfte der Landesbevölkerung", sagte Merz am Dienstag in Berlin ⁠vor einem ⁠Treffen mit dem Präsidenten der Afrikanischen Union (AU), Mahmoud Ali Youssouf. Deutschland zähle zu den größten Gebern humanitärer Hilfe. Man unterstütze deshalb die Bemühungen der USA, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Ägyptens um einen Waffenstillstand. ‌Youssouf warnte, dass der Sudan ohne ‌mediale Aufmerksamkeit und die Mobilisierung von Hilfsgeldern seinem Schicksal überlassen werde. Die AU, die Mitgastgeberin der Konferenz im Auswärtigen Amt ⁠ist, wolle einen Waffenstillstand erreichen.

Bereits am Montag hatten Hilfsorganisationen vor ‌einer Verschärfung und Ausweitung ⁠der Hungerkatastrophe in dem ostafrikanischen Bürgerkriegsland gewarnt. Die Lage im Sudan sei eine der schwersten humanitären Notlagen der Welt, heißt es in dem Bericht, der ‌unter anderem von Action ⁠Against Hunger, CARE International und ⁠der norwegischen Flüchtlingshilfe NRC erstellt wurde. Konkret genannt werden darin die Regionen Nord-Darfur und Süd-Kordofan. Hintergrund ist der Krieg zwischen der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz, der am Mittwoch in sein drittes Jahr geht. In dem Konflikt wird Hunger auch gezielt als Waffe eingesetzt und die Agrarproduktion zerstört.

(Bericht von Andreas RinkeRedigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)