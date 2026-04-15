Märkte heute

Meta schließt Chip-Deal – Amazon startet All-Offensive

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Heute geht es um folgende Werte: Aixtron, Stellantis, ASML, Blackrock, Wells Fargo, Citi, JPMorgan, Johnson & Johnson, Meta, Amazon.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

ASML: Starke Zahlen, aber Ausblick bremst

Der Chipausrüster ASML liefert überzeugende Quartalszahlen und hebt die Jahresprognose an. Doch beim Blick auf das kommende Quartal wird der Ton vorsichtiger. Was steckt hinter dieser Kombination aus Stärke und Zurückhaltung?

Meta: Eigene Chips für die KI-Zukunft

Meta verlängert seine Partnerschaft und baut gleichzeitig massiv an einer eigenen Chip-Infrastruktur. Welche Strategie verfolgt der Konzern – und wie verändert das den Wettbewerb im KI-Markt?

Amazon: Großangriff im Satellitenmarkt

Mit der Übernahme eines Satellitenbetreibers setzt Amazon ein klares Zeichen im Rennen um globale Konnektivität. Wie weit ist der Konzern wirklich – und wie groß ist der Abstand zur Konkurrenz?

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