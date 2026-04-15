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Morgan Stanley profitiert von M&A-Beratung

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat im ersten Quartal vom boomenden Geschäft mit Fusionen und Übernahmen und ‌vom anziehenden Wertpapierhandel profitiert. Der Nettogewinn schoss um fast ein Drittel auf ⁠5,6 (4,3) ⁠Milliarden Dollar nach oben, wie Morgan Stanley am Mittwoch mitteilte. Die Erträge stiegen auf 20,6 (Vorjahr: 17,7) Milliarden Dollar und übertrafen damit die ‌Erwartungen der Analysten. Die ‌Investmentbanken knüpfen in der lukrativen Beratung bei Unternehmenstransaktionen an das Jahr 2025 ⁠an.

Die Konzerne selbst werden mutiger, weil ‌sie von der ⁠US-Regierung unter Donald Trump regulatorisch weniger Hürden für Großfusionen erwarten als das in der Vergangenheit der ‌Fall war. ⁠Im Handel positionieren sich ⁠die Anleger angesichts des Iran-Kriegs neu, der die Ölpreise nach oben treibt und neue Inflationsängste schürt.

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