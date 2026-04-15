Nahost-Krieg behindert Lieferungen von Adnocs XRG-Sparte

Wien, 15. Apr (Reuters) - ⁠Die internationale Investmentgesellschaft XRG des staatlichen Ölkonzerns Adnoc aus Abu Dhabi weicht wegen des Nahost-Konflikts auf alternative Transportwege aus und produziert auf Lager. Dies sagte der Leiter der XRG-Chemiesparte, Rainer Seele, am Mittwoch in Wien. Hintergrund ist die Blockade der Straße von Hormus, einer strategisch wichtigen Schifffahrtsroute.

Man habe ‌alternative Transportwege für die Produktion aus dem wichtigen Standort Ruwais gefunden, die die Meerenge umgehen. Allerdings könne derzeit nicht die gesamte Menge verschifft werden. "Wir produzieren dann auf Lager", sagte Seele. "Die ⁠Wüste ist ⁠echt groß, wir können viel lagern." Die Erlöse für die Produkte würden dadurch erst später erzielt. Seele zeigte sich jedoch optimistisch, dass die Transportwege wieder frei werden: "Mein Szenario heißt, es wird eine Lösung geben, das heißt, dieser Transportweg wird wieder zurückkommen."

Seele zufolge ist es die Strategie von XRG, globale Champions in der Chemiebranche zu formen. Die vor eineinhalb Jahren gegründete Gesellschaft ‌verwalte bereits ein Vermögen von rund 150 Milliarden Dollar. XRG ‌verfolge eine langfristige Strategie und sei kein kurzfristig orientierter Finanzinvestor. "Wir kommen, um lange zu bleiben", sagte Seele. Ein entscheidender Wachstumstreiber sei die steigende Energienachfrage durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI). "Der günstige Rohstoff für ⁠die Energieerzeugung in den USA im Bereich AI wird Erdgas sein." XRG investiere daher unter anderem ‌in die Gasproduktion in Aserbaidschan sowie in die ⁠dazugehörige Pipeline-Infrastruktur nach Europa.

Seele betonte zudem das klare Bekenntnis von XRG zum Standort Europa, während sich andere Investoren zurückzögen. "Wir als Investor XRG glauben an die Zukunft von Europa", sagte er. Ein zentraler Baustein der Strategie sei die Schaffung von Synergien. Allein aus ‌dem Zusammenschluss der österreichischen Borealis, der kanadischen ⁠Nova Chemicals und der arabischen Borouge zur neuen ⁠Borouge International würden Einsparungen von rund einer halben Milliarde Dollar erwartet. Zudem schaffe man durch die Verknüpfung von Unternehmen wie dem Düngemittelhersteller Fertiglobe und dem deutschen Kunststoffhersteller Covestro interne Abnahmemärkte und reduziere so Marktrisiken.

Für Covestro kündigte Seele einen Wachstumskurs an. Der Leverkusener Konzern wurde erst kürzlich übernommen; für Adnoc ist es der bisher größte Zukauf. "Wir werden bei Covestro auch auf Wachstumskurs gehen", sagte er. Man sei in erste Gespräche mit dem Vorstand von Covestro eingetaucht, der konkrete Pläne vorgestellt habe. XRG werde zwei wesentliche strategische Ausrichtungen von Covestro unterstützen: ⁠das Wachstum des Unternehmens und die Stärkung der Innovation.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)