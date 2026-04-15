Nach Kritik am Kundensupport

Neobroker Trade Republic baut Support aus und erweitert die Kontaktmöglichkeiten

onvista · Uhr

Trade Republic hat seinen Kundenservice überarbeitet und deutlich erweitert. Nach Kritik an der Erreichbarkeit stehen Nutzern jetzt neue Kontaktwege wie Live-Chat, Rückruf-Service und teilweise telefonischer Support zur Verfügung. Der Ausbau soll die Betreuung verbessern und ist Teil einer umfassenden Service-Offensive des Neobrokers.

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Quelle: Ralf Liebhold/Shutterstock.com

Trade Republic baut Kundenservice aus: Das ändert sich jetzt

Ab sofort stehen Kundinnen und Kunden zusätzliche Kontaktmöglichkeiten direkt über die App zur Verfügung. Neben dem Chat können Nutzer nun auch mit echten Service-Mitarbeitern im Live-Chat kommunizieren, einen Rückruf anfordern oder je nach Anliegen telefonisch Kontakt aufnehmen. Dafür hat Trade Republic* den Support deutlich ausgebaut und ein größeres Team an geschulten Servicekräften aufgebaut, das Anfragen in mehreren Sprachen bearbeitet.

Was sich konkret verbessert

Die neuen Funktionen sollen die Kommunikation für Nutzer deutlich erleichtern:

  • persönlicher Support statt ausschließlich automatisierter Antworten
  • zusätzliche Kontaktwege wie Live-Chat und Rückruf-Service
  • verbesserte Erreichbarkeit über die App

Die Änderungen stehen bereits zur Verfügung und sollen in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Warum Trade Republic diesen Schritt geht

Hintergrund ist das starke Wachstum der Plattform. Mit steigender Nutzerzahl sind auch die Anforderungen an den Kundenservice deutlich gestiegen. Gleichzeitig wurde die eingeschränkte Erreichbarkeit in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Mit dem Ausbau reagiert Trade Republic* auf diese Entwicklung und will den Service langfristig auf ein Niveau bringen, das mit klassischen Banken konkurrieren kann.

Broker im Portrait
Trade Republic: Bekannter Neobroker fast ohne Schwächen05.12.2025 · 13:30 Uhr · onvista-Partners
Trade Republic: Bekannter Neobroker fast ohne Schwächen

Was Kundinnen und Kunden davon haben

Für Kundinnen und Kunden bedeutet das vor allem:

  • schnellere Unterstützung bei Fragen oder Problemen
  • mehr Flexibilität bei der Kontaktaufnahme
  • bessere Betreuung bei komplexeren Anliegen

Gerade für Einsteiger kann ein gut erreichbarer Kundenservice ein wichtiger Faktor bei der Wahl des Brokers sein.

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