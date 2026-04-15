Österreichs Wirtschaftsminister erwartet Engpässe bei Diesel und Kerosin

Wien, 15. ⁠Apr (Reuters) - Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) rechnet angesichts des Kriegs im Iran im Mai mit Lieferengpässen bei Diesel und Kerosin. Die Verwerfungen der vergangenen Wochen würden zeitverzögert auch in Europa ankommen, ‌sagte der konservative Politiker vor Journalisten in Neu-Delhi, wie die Nachrichtenagentur APA am Mittwoch berichtete. Hattmannsdorfer begleitet Österreichs Bundeskanzler ⁠Christian Stocker (ÖVP) ⁠auf einer mehrtägigen Indien-Reise zur Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen. Eine Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums lag zunächst nicht vor.

Konkret würden in Europa wegen geringerer Lieferungen fünf Prozent des Diesels und 15 Prozent des Kerosins fehlen, sagte der Minister. Dies habe Auswirkungen ‌auf den Preis. Zugleich verwies Hattmannsdorfer ‌darauf, dass rund 90 Prozent des am Flughafen Wien-Schwechat verbrauchten Flugbenzins in der nahe gelegenen Raffinerie hergestellt würden. Die Anlage wird ⁠vom teilstaatlichen österreichischen Energiekonzern OMV betrieben und ist die einzige ‌Raffinerie des Landes. "Das Hauptproblem ist, ⁠wenn ein Flieger woanders hinfliegt", sagte der Minister. Die Versorgungssicherheit sei jedoch das oberste Ziel und solle notfalls mit staatlichen Reserven sichergestellt werden. "Wir sind vorbereitet für ‌den Ernstfall", betonte Hattmannsdorfer. Von ⁠den bereits freigegebenen Reserven habe ⁠bisher nichts abgerufen werden müssen.

Hattmannsdorfer und Stocker appellierten an die Bevölkerung, Energie zu sparen. "Jeder sollte überlegen, wo kann er Energie sparen", sagte der Minister. Stocker äußerte sich skeptisch zu möglichen Abgabebeschränkungen für Kraftstoff an ausländische Fahrzeuge. "Das sind Rezepte, die nie funktionieren", sagte der Kanzler. Solche Maßnahmen könnten sich wirtschaftlich negativ auswirken.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)