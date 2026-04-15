Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

15.04.2026 / 16:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG

     Unternehmen:               Berentzen-Gruppe AG
     ISIN:                      DE0005201602

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.04.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Verhaltener Q1-Auftakt unterstreicht Bedeutung der Transformation - Guidance
2026 bestätigt

Die Berentzen-Gruppe ist mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang
in das neue Geschäftsjahr gestartet. Nach den heute veröffentlichten
vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2026 sanken die Umsatzerlöse auf
35,2 Mio. EUR (Q1/2025: 39,0 Mio. EUR). Das Konzern-EBIT ging dabei
signifikant auf 0,2 Mio. EUR zurück (Q1/2025: 1,2 Mio. EUR). Ursächlich für
diese Entwicklung ist primär das Segment Spirituosen, das unter einer
anhaltenden Konsumzurückhaltung auf dem deutschen Markt leidet. Wir werten
diesen verhaltenen Start als Beleg für das anhaltend schwierige Marktumfeld
im klassischen Kerngeschäft.

[Tabelle]

Erhöhte Transparenz & strategischer Fokus auf Juma: Der schwache Auftakt im
deutschen Spirituosengeschäft verdeutlicht die Notwendigkeit des im Rahmen
der Strategie 'Evolve 2030' forcierten Mix-Shifts. Während die Spirituosen
Inland/Export als zentraler Ergebnispfeiler derzeit unter Druck stehen,
liefert das margenstarke Türkeigeschäft weiterhin wichtige, wenn auch
volumenmäßig kleinere Ergebnisbeiträge. Umso mehr rückt nun der strategische
Zukauf der Marke Juma in den Fokus. Als Beschleuniger im Bereich Functional
Lifestyle Drinks soll Juma gemeinsam mit der starken Kernmarke Mio Mio und
den stabilen Frischsaftsystemen (EBIT 2025: 1,3 Mio. EUR) den Anteil der
Nicht-Spirituosen-Umsätze bis 2030 auf über 50% heben und so die
Abhängigkeit von volatilen Konsumtrends im Alkoholbereich reduzieren.

Ausblick: Trotz des schwachen ersten Quartals hält das Management an der
Guidance für das Gesamtjahr 2026 fest. Erwartet wird weiterhin ein
Konzernumsatz zwischen 163,0 und 173,0 Mio. EUR sowie ein Konzern-EBIT in
einer Bandbreite von 7,0 bis 9,0 Mio. EUR. Diese Prognose stützt sich auf
die Erwartung, dass Produktinnovationen - insbesondere der nationale
Roll-out von Juma ab Mai - sowie die Neupositionierung der Marke Puschkin im
zweiten Halbjahr positive Umsatz- und Ergebniseffekte zeigen werden. Das
Geschäftsjahr 2026 bleibt damit wie prognostiziert ein
investitionsintensives Übergangsjahr mit einer starken Gewichtung auf das
zweite Halbjahr.

Fazit: Die Q1-Zahlen markieren einen verhaltenen Jahresauftakt, spiegeln
jedoch die im Vorfeld kommunizierten Herausforderungen im deutschen
Spirituosenmarkt wider. Dass Berentzen trotz der operativen Delle an der
Jahresprognose festhält, signalisiert Vertrauen in die zweite Jahreshälfte
und die Kraft der neuen Markenimpulse. Dank der robusten Bilanzstruktur (Net
Debt/EBITDA 0,6x) verfügt der Konzern über das nötige Fundament, um diese
Durststrecke zu überbrücken. Für Investoren bleibt der operative Turnaround
im AFG-Bereich und der Erfolg von Juma die entscheidende Messgröße für die
Erreichung der 'Evolve 2030'-Ziele. Angesichts der stabilen Finanzlage
bleibt die Aktie ein interessanter Value-Titel im Beverage-Sektor.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4186bd5a017c7d9654afcdb0abfda4ca

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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