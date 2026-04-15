Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG 15.04.2026 / 16:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG ISIN: DE0005201602 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.04.2026 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Verhaltener Q1-Auftakt unterstreicht Bedeutung der Transformation - Guidance 2026 bestätigt Die Berentzen-Gruppe ist mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang in das neue Geschäftsjahr gestartet. Nach den heute veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2026 sanken die Umsatzerlöse auf 35,2 Mio. EUR (Q1/2025: 39,0 Mio. EUR). Das Konzern-EBIT ging dabei signifikant auf 0,2 Mio. EUR zurück (Q1/2025: 1,2 Mio. EUR). Ursächlich für diese Entwicklung ist primär das Segment Spirituosen, das unter einer anhaltenden Konsumzurückhaltung auf dem deutschen Markt leidet. Wir werten diesen verhaltenen Start als Beleg für das anhaltend schwierige Marktumfeld im klassischen Kerngeschäft. [Tabelle] Erhöhte Transparenz & strategischer Fokus auf Juma: Der schwache Auftakt im deutschen Spirituosengeschäft verdeutlicht die Notwendigkeit des im Rahmen der Strategie 'Evolve 2030' forcierten Mix-Shifts. Während die Spirituosen Inland/Export als zentraler Ergebnispfeiler derzeit unter Druck stehen, liefert das margenstarke Türkeigeschäft weiterhin wichtige, wenn auch volumenmäßig kleinere Ergebnisbeiträge. Umso mehr rückt nun der strategische Zukauf der Marke Juma in den Fokus. Als Beschleuniger im Bereich Functional Lifestyle Drinks soll Juma gemeinsam mit der starken Kernmarke Mio Mio und den stabilen Frischsaftsystemen (EBIT 2025: 1,3 Mio. EUR) den Anteil der Nicht-Spirituosen-Umsätze bis 2030 auf über 50% heben und so die Abhängigkeit von volatilen Konsumtrends im Alkoholbereich reduzieren. Ausblick: Trotz des schwachen ersten Quartals hält das Management an der Guidance für das Gesamtjahr 2026 fest. Erwartet wird weiterhin ein Konzernumsatz zwischen 163,0 und 173,0 Mio. EUR sowie ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 7,0 bis 9,0 Mio. EUR. Diese Prognose stützt sich auf die Erwartung, dass Produktinnovationen - insbesondere der nationale Roll-out von Juma ab Mai - sowie die Neupositionierung der Marke Puschkin im zweiten Halbjahr positive Umsatz- und Ergebniseffekte zeigen werden. Das Geschäftsjahr 2026 bleibt damit wie prognostiziert ein investitionsintensives Übergangsjahr mit einer starken Gewichtung auf das zweite Halbjahr. Fazit: Die Q1-Zahlen markieren einen verhaltenen Jahresauftakt, spiegeln jedoch die im Vorfeld kommunizierten Herausforderungen im deutschen Spirituosenmarkt wider. Dass Berentzen trotz der operativen Delle an der Jahresprognose festhält, signalisiert Vertrauen in die zweite Jahreshälfte und die Kraft der neuen Markenimpulse. Dank der robusten Bilanzstruktur (Net Debt/EBITDA 0,6x) verfügt der Konzern über das nötige Fundament, um diese Durststrecke zu überbrücken. Für Investoren bleibt der operative Turnaround im AFG-Bereich und der Erfolg von Juma die entscheidende Messgröße für die Erreichung der 'Evolve 2030'-Ziele. Angesichts der stabilen Finanzlage bleibt die Aktie ein interessanter Value-Titel im Beverage-Sektor. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4186bd5a017c7d9654afcdb0abfda4ca Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=6c99d5f3-38d3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2309160 15.04.2026 CET/CEST °