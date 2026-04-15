Original-Research: CENIT AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: CENIT AG - von GBC AG

15.04.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu CENIT AG

     Unternehmen:               CENIT AG
     ISIN:                      DE0005407100

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  16,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Fokus auf Rentabilitätsverbesserung dürfte lfd. Geschäftsjahr prägen,
Ergebnis-Turnaround in Sicht

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 hat die CENIT AG einen leichten
Umsatzanstieg von 1,1 % auf 209,51 Mio. EUR (VJ: 207,33 Mio. EUR) erzielt und
damit die zum Halbjahr 2025 angepasste Unternehmensprognose leicht
übertroffen. Das Wachstum war primär anorganisch durch die erstmalige
Vollkonsolidierung von Analysis Prime geprägt, während es organisch einen
leichten Rückgang gab. Schwierige Marktbedingungen, insbesondere in den für
das Unternehmen wichtigen Branchen Automotive und Maschinenbau, verhinderten
eine bessere Umsatzentwicklung.

Auf Ebene der Produktgruppen zeigt sich ein klarer struktureller Wandel hin
zu margenstärkeren Erlösquellen. Besonders dynamisch entwickelten sich
erneut die Umsätze mit Eigensoftware, die um 11,2 % auf 21,42 Mio. EUR (VJ:
19,27 Mio. EUR) stiegen und insbesondere im vierten Quartal einen deutlichen
Wachstumsschub verzeichneten. Auch das Beratungs- und Servicegeschäft wuchs
um 2,4 % auf 87,41 Mio. EUR (VJ: 85,34 Mio. EUR), was unter anderem auf den
Beitrag von Analysis Prime zurückzuführen ist. Demgegenüber sanken die
Umsätze im traditionell volumenstarken Fremdsoftwaregeschäft um 2,3 % auf
100,26 Mio. EUR, was die weiterhin verhaltene Investitionsbereitschaft
widerspiegelt.

Trotz der auf 60,1 % (VJ: 58,8 %) verbesserten Rohertragsmarge wurde die
Ergebnisentwicklung maßgeblich durch Sonderaufwendungen im Rahmen des
Restrukturierungsprogramms "Project Performance" in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR
belastet. Zusätzlich weist die Analysis Prime ein negatives
Nachsteuerergebnis in Höhe von -2,0 Mio. EUR aus. Entsprechend sank das EBITDA
deutlich auf 12,28 Mio. EUR (VJ: 17,26 Mio. EUR). Positiv zu bewerten ist jedoch
die unterjährige Dynamik, da insbesondere im zweiten Halbjahr bereits erste
Effizienzgewinne sichtbar wurden. Abschreibungen (inklusive Wertminderungen
auf den Kundenstamm der Analysis Prime) belasteten zusätzlich das EBIT,
welches auf 0,31 Mio. EUR (VJ: 7,38 Mio. EUR) zurückging. Erwähnenswert ist der
starke Anstieg des operativen Cashflows auf 14,13 Mio. EUR (VJ: 10,34 Mio. EUR),
der zum signifikanten Abbau von Bankverbindlichkeiten genutzt wurde.

Die Basis für die zukünftige Entwicklung bildet ein deutlich gestiegener
Auftragsbestand (+15,3 % auf 93,5 Mio. EUR), eine stärkere Fokussierung auf
größere und margenstärkere Projekte sowie eine optimierte Vertriebsstruktur.
Ergänzend sorgen strukturelle Trends wie die Cloud-Migration, steigende
wiederkehrende Einnahmen und die zunehmende Bedeutung KI-gestützter Lösungen
für zusätzliche Wachstumsimpulse. Gleichzeitig bleibt das Management
aufgrund externer Unsicherheiten und einer weiterhin volatilen
Investitionsbereitschaft vorsichtig. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet
die CENIT AG mit Umsatzerlösen in Höhe von mindestens 210 Mio. EUR und einem
EBITDA in Höhe von mindestens 18 Mio. EUR.

Unsere Schätzungen liegen leicht darüber und wir erwarten einen
Umsatzanstieg auf 214,74 Mio. EUR sowie eine deutliche EBITDA-Verbesserung auf
19,13 Mio. EUR. Für die Folgejahre rechnen wir mit einem beschleunigten
Umsatzwachstum von 6 % pro Jahr sowie mit einer sukzessiven Ausweitung der
EBITDA-Marge auf über 10 %. Dies wird durch Skaleneffekte, den Wegfall von
Sondereffekten und Effizienzsteigerungen getrieben.

Vorstandwechsel bei der CENIT AG: CEO Peter Schneck legt sein Mandat zum
30.04.2026 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nieder, nachdem er seit 2022
insbesondere die internationale Expansion und Wachstumsstrategie (u. a. acht
Akquisitionen) sowie die Umsatzsteigerung auf zuletzt 209,5 Mio. EUR
maßgeblich vorangetrieben hat. Zum 01.05.2026 übernimmt mit Martin Thiel,
bisheriger COO, die CEO-Position, womit Kontinuität in der strategischen
Neuausrichtung gewährleistet wird. Gleichzeitig rückt das Unternehmen
stärker Themen wie Profitabilität, Konsolidierung und operative Exzellenz in
den Fokus, auch vor dem Hintergrund des geplanten Wechsels in das
Börsensegment Scale.

Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 16,00
EUR (bisher: 15,00 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7ba5480ee182ad2c71d5ff8b50f0a317

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 15.04.2026 (08:12 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 15.04.2026 (12:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=63cf0f21-3895-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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