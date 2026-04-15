Original-Research: Ernst Russ AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft...
dpa-AFX · Uhr
^ Original-Research: Ernst Russ AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft 15.04.2026 / 15:03 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft to Ernst Russ AG Company Name: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Reason for the research: update Recommendation: Buy from: 15.04.2026 Target price: 12.50 Last rating change: Analyst: Ralf Marinoni Acquisition of 4 Tanker newbuildings Following its communicated strategy, Ernst Russ is expanding beyond its traditional container shipping focus by entering the chemical/product tanker market. This is a strategic diversification move aimed at strengthening long-term cashflows. The company's entry into this new ship segment demonstrates that it is achieving its strategic goals: to diversify the fleet across various vessel segments. We therefore confirm our Buy recommendation and the EUR 12.50 Target Price. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2d038a7888f4b4076563081a0973d703 For additional information visit our website: https://research.quirinprivatbank.de/ Contact for questions: Quirin Privatbank AG Institutionelles Research Schillerstraße 20 60313 Frankfurt am Main research@quirinprivatbank.de https://research.quirinprivatbank.de/ --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=6f85b4a6-38ca-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2309112 15.04.2026 CET/CEST °
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Premium-Beiträge
