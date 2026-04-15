Original-Research: Ernst Russ AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft...

Original-Research: Ernst Russ AG - from Quirin Privatbank
Kapitalmarktgeschäft

15.04.2026 / 15:03 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft to Ernst Russ AG

     Company Name:               Ernst Russ AG
     ISIN:                       DE000A161077

     Reason for the research:    update
     Recommendation:             Buy
     from:                       15.04.2026
     Target price:               12.50
     Last rating change:
     Analyst:                    Ralf Marinoni

Acquisition of 4 Tanker newbuildings

Following its communicated strategy, Ernst Russ is expanding beyond its
traditional container shipping focus by entering the chemical/product tanker
market. This is a strategic diversification move aimed at strengthening
long-term cashflows. The company's entry into this new ship segment
demonstrates that it is achieving its strategic goals: to diversify the
fleet across various vessel segments. We therefore confirm our Buy
recommendation and the EUR 12.50 Target Price.



You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2d038a7888f4b4076563081a0973d703
For additional information visit our website:
https://research.quirinprivatbank.de/

Contact for questions:
Quirin Privatbank AG
Institutionelles Research
Schillerstraße 20
60313 Frankfurt am Main
research@quirinprivatbank.de
https://research.quirinprivatbank.de/

