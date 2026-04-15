Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG): Halten

^ Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG 15.04.2026 / 15:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG Unternehmen: Frequentis AG ISIN: ATFREQUENT09 Anlass der Studie: GB 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Halten seit: 15.04.2026 Kursziel: EUR 72,24 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 19.08.2025, vormals Kaufen Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Wachstumsfortsetzung erwartet, u.a. Drohnen-Management birgt mittelfristig große Chancen Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat mit den vorgelegten Geschäftszahlen [Umsatz: EUR 580 Mio. (+21%) EBIT: EUR 46,8 Mio. (+46%) EPS: EUR 2,13 (+28,6%)] überzeugt. Auftragseingang [EUR 680 Mio. (+16,5%)] und Auftragsbestand [EUR 795 Mio. (+10%)] implizieren, dass sich das kraftvolle Wachstum auch in 2026 fortsetzt - trotz eines Sondereffekts (Claim-Settlement/Vergleich) in Höhe von rd. EUR 8 Mio. in 2025, der die vergleichbare Basis anhebt. Der Sondereffekt ist auch der Grund, warum die EBIT-Marge für 2026 (Guidance: rd. 7%) unterhalb des 2025er Wertes (8,1%) liegen wird. Mittelfristig sollte sich die Segmentmarge des (in der Transformation befindlichen) ATM-Segments (2025: 4,9%) jedoch an die des (transformierten) PST-Segments (2025: 15,0%, rd. 11% ohne Sondereffekt) weiter annähern können und damit die Konzernmarge deutlich heben. Vor dem Hintergrund eines organischen Wachstums um 10% und dem perspektivischen Margenausbau ist die Frequentis-Aktie mit einem 2026er KGV von ca. 36 in unseren Augen fair bewertet. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 72,24. Wir bestätigen unser Rating "Halten". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=dae5afb21cea6a285bbffeb14b8b3842 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker, CEFA Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=2a8e2cab-38ca-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2309110 15.04.2026 CET/CEST °