Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG): Halten

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Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG

15.04.2026 / 15:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG

     Unternehmen:               Frequentis AG
     ISIN:                      ATFREQUENT09

     Anlass der Studie:         GB 2025, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      15.04.2026
     Kursziel:                  EUR 72,24
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     19.08.2025, vormals Kaufen
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Wachstumsfortsetzung erwartet, u.a. Drohnen-Management birgt mittelfristig
große Chancen

Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat mit den
vorgelegten Geschäftszahlen [Umsatz: EUR 580 Mio. (+21%) EBIT: EUR 46,8 Mio.
(+46%) EPS: EUR 2,13 (+28,6%)] überzeugt. Auftragseingang [EUR 680 Mio.
(+16,5%)] und Auftragsbestand [EUR 795 Mio. (+10%)] implizieren, dass sich das
kraftvolle Wachstum auch in 2026 fortsetzt - trotz eines Sondereffekts
(Claim-Settlement/Vergleich) in Höhe von rd. EUR 8 Mio. in 2025, der die
vergleichbare Basis anhebt. Der Sondereffekt ist auch der Grund, warum die
EBIT-Marge für 2026 (Guidance: rd. 7%) unterhalb des 2025er Wertes (8,1%)
liegen wird. Mittelfristig sollte sich die Segmentmarge des (in der
Transformation befindlichen) ATM-Segments (2025: 4,9%) jedoch an die des
(transformierten) PST-Segments (2025: 15,0%, rd. 11% ohne Sondereffekt)
weiter annähern können und damit die Konzernmarge deutlich heben. Vor dem
Hintergrund eines organischen Wachstums um 10% und dem perspektivischen
Margenausbau ist die Frequentis-Aktie mit einem 2026er KGV von ca. 36 in
unseren Augen fair bewertet.

Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen
Wert von EUR 72,24. Wir bestätigen unser Rating "Halten".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=dae5afb21cea6a285bbffeb14b8b3842
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker, CEFA
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=2a8e2cab-38ca-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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